整理包／台積電上季獲利創新高 今年還有大成長…一文看法說會五大重點

台積電（2330）16日召開法人說明會，公布去年第4季財報及今年第1季財測目標，第4季每股純益14.45元，創單季獲利新高，預估今年第1季美元營收250~258億美元，平均值估將季減5.5%，符合市場預估平均值，毛利率預估為57~59%、營益率46.5~48.5%；由於台積電法說會釋出的看法向來是產業景氣的風向球，因此特別整理出法說會重點，讓讀者一文看懂。

1、第4季財報：單季營收8,684.6億元 毛利率59% EPS 14.45元

台積電公布2024年第4季財務報告， 單季合併營收8,684.6億元，創單季新高，季增14.3%， 年增38.8%；稅後純益3,746.8億元，也創下單季獲利新高，季增15.2%，年增57%，換算第4季每天開門就賺進40.72億元；每股純益14.45元。

若以美元計算，2024年第4季營收268.8億美元，年增37%，季增14.4%。

2024年第4季毛利率59%，營業利益率49%，稅後純益率43.1%。

2、第1季展望：營收250~258億美元 毛利率57~59% 營益率46.5~48.5%

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第1季展望，預估首季美元營收250~258億美元，平均值估將季減5.5%，符合市場預估平均值；若以新台幣32.8元兌1美元匯率假設，毛利率預估為57~59%、營益率46.5~48.5%，毛利率高標持平、營益率略微下滑。

3、今年整體業績展望：強勁成長的一年 估美元營收成長近24~26%

台積電法說會，董事長魏哲家表示，2025年還會是台積電強勁成長的一年，預估今年美元營收將成長將近24~26%，未來五年年複合成長率20%。

魏哲家預期，今年半導體產業庫存將回到較健康狀態，預估半導體產業產值將年增約1成，台積電基於客戶對AI的強勁需求，其他終端市場溫和復甦，今年營收將成長近兩成。

4、資本支出：預估今年資本支出380~420億美元

台積電2025年的資本支出預估將介於380億美元到420億美元之間，將挑戰歷史新高，平均400億美元。

台積電公布2024年資本支出實際運用297.6億美元，較原本預估的略高於300億美元低；台積電2024年前三季資本支出實際動用185.3億美元，第4季資本支出約112.3億美元。

5、CoWoS 砍單？魏哲家：謠言多、持續擴產滿足客戶需求

台積電法說會登場，外資關切是否有因CoWoS砍單而放慢擴產？董事長魏哲家則是以謠言多，公司持續擴產滿足客戶需求來回應，直接破除相關傳聞與謠言。

另外， 外資也提出最先進製程根留台灣的問題，詢問是否與政策N-2有關？魏哲家透露，最先進製程的量產必須緊跟著研發，這是最先進製程一定是在台灣先量產的原因，所以，最先進製程根留台灣無關N-2。

至於和美國官方的溝通，魏哲家表示，「我們和現任與未來的政府機關都密切溝通，我只能說這麼多」。