台積電迎AI商機 今年資本支出衝420億美元

台積電為迎合5G、AI人工智慧及高效能運算對先進製程和先進封裝強勁需求，決定今年大舉提高全年資本支出，由去年近300億美元（實際為298億美元），直衝至380億美元到420億元，以中位數計算，今年資本支出至少達400億美元，將是各大半導體廠中，投資手筆最高。

台積電的資本支出持續衝高，主因獲利持續提高，台積電公布去全年大賺1.17兆元，為歷年第二次獲利超過1兆元，每股純益45.25元，年增39.9%，同創歷史新高。

台積電今日也今年首季營收預估介於250億到258億美元，約比前一季季減4%到7%，符合法人預估約季減5%，卻也是台積電歷年最旺季的首季，台積電首季匯率基礎預估32.8元兌換1美元，預估合併營收換算新台幣為8200億元到8488.6億元；毛利率介於57~到59%；營業利益率介於46.5到48.5%，與去年第4季相近。

台積電董事長魏哲家預估，今年半導體產業整體產值約成長10%， 台積電年增率可接近中20雙位數（24～26%），優於產業平均數。