台積電先進製程扮要角 去年第4季每天大賺41億元全年獲利再度破兆

台積電今日舉行法說會，公布去年第4季單季獲利達3746.8億元，換算每天賺進41億元，寫下歷史最賺錢的一季，台積電先進製程大啖AI商機相當明顯，合計單季每股稅後純益達14.45元，創單季新高；毛利率達59%，超越財測高標，合計去年營收達2.89兆元，年增33.6%%；全年大賺1.17兆元，為歷年第二次獲利超過1兆元，每股純益45.25元，年增39.9%，同創歷史新高。

台積電2024年第4季合併營收約新台幣8684.6億元，稅後純益約新台幣3746.8億元，每股純益14.45元（折合美國存託憑證每單位為2.24美元）。和去年同期相較，2024年第4季營收增加了38.8%，稅後純益與每股純益皆增加了57.0%。與前一季相較，2024年第4季營收增加了14.3%，稅後純益則增加了15.2%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美元計算，2024年第4季營收為268.8億美元，年增加了37.0%，較前一季增加14.4%。

2024年第4季毛利率為59.0%，營業利益率為49.0%，稅後純益率則為43.1%。

台積電營收和獲利同寫新高，先進製程持續扮演要角，台積電公布3奈米製程出貨占台積公司2024年第4季晶圓銷售金額的26%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的34%；7奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的14%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的74%。