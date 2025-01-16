快訊

謝金燕兒子身世引熱議 女星心疼揭內幕：她懷孕時非常節儉

輝達可能在台中設廠？黃仁勳鬆口了「很多好提案」

台積電先進製程扮要角 去年第4季每天大賺41億元全年獲利再度破兆

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電先進製程扮要角，去年第4季每股大賺41億元 全年獲利再度破兆。（路透）
台積電先進製程扮要角，去年第4季每股大賺41億元 全年獲利再度破兆。（路透）

台積電今日舉行法說會，公布去年第4季單季獲利達3746.8億元，換算每天賺進41億元，寫下歷史最賺錢的一季，台積電先進製程大啖AI商機相當明顯，合計單季每股稅後純益達14.45元，創單季新高；毛利率達59%，超越財測高標，合計去年營收達2.89兆元，年增33.6%%；全年大賺1.17兆元，為歷年第二次獲利超過1兆元，每股純益45.25元，年增39.9%，同創歷史新高。

台積電2024年第4季合併營收約新台幣8684.6億元，稅後純益約新台幣3746.8億元，每股純益14.45元（折合美國存託憑證每單位為2.24美元）。和去年同期相較，2024年第4季營收增加了38.8%，稅後純益與每股純益皆增加了57.0%。與前一季相較，2024年第4季營收增加了14.3%，稅後純益則增加了15.2%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美元計算，2024年第4季營收為268.8億美元，年增加了37.0%，較前一季增加14.4%。

2024年第4季毛利率為59.0%，營業利益率為49.0%，稅後純益率則為43.1%。

台積電營收和獲利同寫新高，先進製程持續扮演要角，台積電公布3奈米製程出貨占台積公司2024年第4季晶圓銷售金額的26%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的34%；7奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的14%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的74%。

台積電 奈米 新台幣 晶圓 每股純益 營收

延伸閱讀

台積電重磅法說前夕 法人喊進

黃仁勳人在哪裡？今日行程有變 將直接抵達台中

台積電上漲35元 台股漲逾400點23000點關卡震盪

黃仁勳傳揭秘！曝台積電輝達合作緣起 張忠謀的首次通話

相關新聞

台積電法說會／外資問 CoWoS 砍單？魏哲家幽默回：謠言多 持續擴產

近期市場詭譎，台積電（2330）16日法說會上有外資問CoWoS砍單而放慢擴產議題，對此，台積電董事長魏哲家幽默回：謠言...

台積電迎AI商機 今年資本支出衝420億美元

台積電為迎合5G、AI人工智慧及高效能運算對先進製程和先進封裝強勁需求，決定今年大舉提高全年資本支出，由去年近300億美...

台積電法說會／估2025年首季營收逾250億美元、季減5.5% 符合預期

台積電（2330）16日召開法說會，釋出展望符合預期。台積電預估首季美元營收250-258億美元，平均值估將季減少5.5...

台積電先進製程扮要角 去年第4季每天大賺41億元全年獲利再度破兆

台積電今日舉行法說會，公布去年第4季單季獲利達3746.8億元，換算每天賺進41億元，寫下歷史最賺錢的一季，台積電先進製...

整理包／台積電上季獲利創新高 今年還有大成長…一文看法說會五大重點

台積電（2330）16日召開法人說明會，公布去年第4季財報及今年第1季財測目標，第4季每股純益14.45元，創單季獲利新...

台積電法說會／魏哲家：2025還是強勁成長的一年 美元營收估成長近24-26%

台積電（2330）16日召開法說，台積電董事長魏哲家表示，2025年還會是台積電強勁成長的一年，預估今年美元營收將成長將近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。