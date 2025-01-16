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台積電法說會／2025年資本支出預估380-420億美元 拚創高
台積電（2330）16日召開法說會，台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、蘇志凱法人關係處處長皆出席。公司釋出最新資本支出預估，台積電2025年資本支出預估380-420億美元，將挑戰歷史新高，平均400億美元。
台積電16日也公布2024年資本支出實際運用297.6億美元，低於預估，原先公司預估略高於300億美元。台積電2024年前三季資本支出實際動用185.3億美元，第4季資本支出約112.3億美元。
台積電先前曾調整資本支出預估，先前2024年7月法說會調整區間從280-320億美元改為估300-320億美元，而後10月改為略高於300億美元，而實際則低於預估，顯示公司更謹慎的動用資本支出。
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