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台積電去年第4季每股稅後純益14.45元 符合預期

經濟日報／ 記者尹慧中林薏茹／台北即時報導
台積電。(美聯社)
台積電。(美聯社)

台積電（2330）16日召開法說會，盤後公布財報資料去年第4季每股稅後純益14.45元，符合法人預期14元以上。另外毛利率、營益率皆超過公司高標。

台積電公布財報，公佈2024年第4季財務報告，合併營收新台幣8,684億6千萬元，稅後純益約新台幣3,746億8千萬元，每股盈餘為新台幣14.45元（折合美國存託憑證每單位為2.24美元）。與去年同期相較，2024年第4季營收增加了38.8%，稅後純益與每股盈餘皆增加了57.0%。與前一季相較，2024年第4季營收增加了14.3%，稅後純益則增加了15.2%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美元計算，2024年第4季營收為268.8億，較去年同期增加了37.0%，較前一季增加了14.4%。

2024年第4季毛利率為59.0%，營業利益率為49.0%，稅後純益率則為43.1%。

3奈米製程出貨占台積公司2024年第4季晶圓銷售金額的26%，5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的34%；7奈米製程出貨則占全季晶圓銷售金額的14%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的74%。

台積電召開法說會。記者尹慧中攝影
台積電召開法說會。記者尹慧中攝影

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