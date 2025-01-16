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台積電法說會倒數 法人估去年EPS逾45元、第4季大超標
近期市場雜音頻傳，不過台積電（2330）法說會法人預期可望釋出正面訊息，包含首季展望淡季不淡，最樂觀可望持平去年第4季或季增個位數。就去年財報，法人估去年每股稅後純益（EPS）逾45元，其中第4季好到破表將超越公司財測高標，單季逾14元並挹注去年每股稅後純益賺逾4個股本。實際財報數據與展望尚待今日下午台積電法說會公布。
台積電日前公布2024年第3季財務報告，單季每股稅後純益為新台幣12.54元，前三季累計為30.80元。
台積電法說會召開在即，機構法人已陸續釋出預測，目前市場普遍預期台積電2024年第4季每股稅後純益可望優於2024年第3季的12.55元，換句話說，市場共識台積電2024年全年賺逾4個股本是基本盤，至於平均值則約在43.3元，高標則超過45元，實際數據尚待公司公布。
法人分析，近期半導體市場雖然仍有雜音不斷，但台積電體質穩健且一線國際客戶群皆積極應對地緣政治情況，整體AI訂單能見度持續拉長以及獲利體質仍穩健下2024年與2025年估計分別有機會賺超過四個股本以及超過五個股本，整體基本面存在支撐，並預期季配息可望持續拉升。
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