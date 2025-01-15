智邦目標價 外資喊900元
受惠AI加持，網通大廠智邦（2345）營收暴衝，12月營收155.4億元，2024年營收1,104億元，登上網通營收王。外資看好未來AI驅動成長，紛紛調高智邦目標價，一家外資將智邦目標價從700元調高至850元，另一家外資目標價高達900元。
智邦昨（15）日公告加碼投資InLC，持股來到82.99%。智邦日前宣布，積極布局AI資料中心全光通訊技術，投資InLC，強化基礎光通訊產品研發，為未來三到五年全光通訊需求預作準備，更打造開源光通訊生態系統。智邦近年除布局大型資料中心用800G、400G交換器，更以AI加速器搶進大客戶。智邦昨日跌13元收724元，外資連續買超九個交易日，買超8,545張。
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