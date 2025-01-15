晶技每股盈餘7.54元

石英元件大廠晶技（3042）昨（15）日公告自結去年12月每股稅前盈餘0.66元；去年稅前盈餘25.85億元，年增24.3%，每股稅前盈餘7.54元。

晶技去年上半年資本支出12億元，估2024全年資本支出上看18億元，較原先預估14億至15億元大幅成長，並且較前年全年資本支出9.6億元大增。

據悉，晶技位於印尼泗水的新廠已在去年第4季進入量產準備，今年起有望開始顯著貢獻業績，並將以該新廠做為公司海外第三地的主要生產基地，全力滿足客戶對第三地生產的需求，同步挹注營運。

董事長暨執行長林萬興曾於法說會指出，旗下頻率元件產品聚焦在車用、通訊以及AI三大領域，估下半年各項業務有望成長，對業績展望持「高度信心且樂觀」的態度。晶技昨日股價小跌1元，收100元。