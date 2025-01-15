毅嘉2024年 EPS 2.36元

毅嘉（2402）昨（15）日公告去年第4季稅後純益2.11億元，季減8.2%，年增55.1%，每股純益0.69元；累積2024年稅後純益7.13億元，年增53.3%，每股純益2.36元，為近十年來新高。

展望未來，毅嘉指出，電動車、智慧座艙與自動駕駛技術的趨勢發展，將持續推動車用電子零組件的需求逐年攀升，不論是燃油車或電動車，汽車智慧化已是新車規格主流。

毅嘉指出，車用電子解決方案將扮演重要角色，該公司近年來致力於轉型成為全模組解決方案的供應商，運用機構垂直整合、電子垂直整合及散熱管理模組整合技術，提供全模組解決方案給客戶，致力成為智慧座艙、穿戴設備、機器人與光通訊領域客戶的重要合作夥伴。

另外，為因應全球供應鏈重組及客戶「中國＋1（China+1）」的需求，毅嘉建設中的馬來西亞第二生產基地預計今年第3季完工並投入量產，預期將可帶動毅嘉2025全年度營運持續挑戰新高。

據悉，毅嘉目前超過九成的產能均來自中國大陸廠區，位於馬來西亞的吉打廠主要產品為光通訊、車用智慧座艙和儲能系統，目標五年後，大馬廠區占總產能約35%，並貢獻年營業額40億至50億元。

此外，毅嘉近期也開始切入散熱與車用模組等新事業。

毅嘉期盼，藉由新事業讓公司延伸更多業務觸角，並持續強化創新能力，估計很快就能開始貢獻顯著業績。毅嘉昨天股價漲0.1元、收36元。