錼創去年12月每股賺0.2元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

Micro LED廠錼創科技-KY創（6854）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（15）日公告去年12月稅前盈餘及稅後純益均為2,119萬元，年增1.42倍，每股純益0.2元。

錼創昨日股價上沖下洗，一度大跌近3%、逼近200元整數關卡，尾盤急拉勁揚超過2%，收在213元。

錼創去年12月營收低於預期，主要是因為設備收入認列集中在10、11月所致，加上工程收入按完工比例方式認列營收，部分營收因此遞延至今年元月認列。

錼創去年第3季營運單季轉盈，稅後純益為5,933萬元，每股賺0.55元，為2022年8月上市以來首度單季獲利，去年前三季仍處於虧損、每股淨損0.54元。

日股 營收

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