玖鼎電力香山新廠啟用！砸8.6億元建4條新產線產能拚倍增

玖鼎電力（4588）因應台電智慧電表全面建置及國外智慧電表推廣的需求，特地在新竹香山地區新建一座新廠，而該廠區15日也在董事長陳展鵠的帶領之下，正式宣布完工落成，據悉，該廠區規劃建置2條台電智慧電表生產線、1條電力監控儀表與電能管理設備生產線、1條國外智慧電表生產線。陳展鵠透露，香山廠為團隊在新竹的第二座廠區，總面積大約達到3,600坪，總投資金額約為8.6億元，完成後智慧電表產能將逐步由現有的每月4萬具倍增至每月8具。

據悉，玖鼎電力主要投資者及重要合作夥伴，包含：台灣大電力簡福添董事長、士林電機重電張金文總經理、亞力電機（1514）鄭朝彬副董事長、創新工業投資余宛如總經理等均到場祝賀，除了對玖鼎電力近年的快速成長及順利上市表達欣慰，並表示未來將在玖鼎電力有關：國際市場開拓、研究發展、產銷合作、及財務策略規劃等方面，提供大力協助。

陳展鵠表示，香山新廠在產能、倉儲、及人力擴充等方面，可滿足玖鼎電力中期成長的需要。新廠完成經台電審查後，竹科舊廠將轉型成智慧電表倉儲與發貨中心。竹科廠與香山廠合計空間將達5,400坪，可儲存智慧電表超過20萬具，可完全滿足台電後續智慧電表擴充的需求。新廠建立過程中，玖鼎電力注重節能減碳、強化公司治理、善盡社會責任。而團隊也公布113年全年營收達到10.7億元，再創歷史新高，其中智慧電網占84.2%，電力監控儀表與電能管理系統占15.8%。

陳展鵠指出，新廠引進太陽光電、超高效率空調系統、專業化的照明設計、資訊化的倉儲系統。獲得了：新竹市政府綠色採購績優獎、環境部綠色夥伴審查、新竹市政府親善哺集乳室績優獎、原民會進用原住民族績優機關優等獎、及勞動部壯世代就業菁采獎等獎項。

總經理曾文良表示，未來成長的動能將來自：台電智慧電表需求的增加、國外智慧電表的推廣、汽車充電產業配套新產品的導入、高階電力監控儀表與衍生產品的開發、及智慧電表衍生的新形態電業用戶加值服務的推廣等四方面。具體進展包含：與國內通訊廠商策略聯盟，於東南亞完成智慧電表及通訊整合測試系統。

針對亞洲目標國市場需求，曾文良透露，團隊成功開發其下世代智慧電表；量產國內及北美用充電樁之電力量測與漏電偵測模組；開發汽車充電站用直流電表；應用非侵入家電負載監測（NIALM）技術，開發NIALM傳感器裝置於家庭用戶，結合雲端AI家電運轉狀態識別，以建立新型態的電業用戶加值服務，提供獨居老人居家照護及用電可視化服務等。這些研發成果可望於未來兩年逐漸進入收穫期，貢獻營收，配合香山新廠的建設，將為玖鼎電力下階段的成長，打下良好的基礎。