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毅嘉 自結去年每股稅後純益2.36元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

毅嘉科技（2402）自結去年第4季單季稅後純益2.11億元，單季獲利為全年次高，累計去年全年稅後純益7.13億元，年增53%，每股稅後純益2.36元，113年全年獲利再創近年新高。

毅嘉表示，去年第4季營運，仍延續前一季的旺季走勢，在車用產品強勁需求之帶動下，單季毛利率19%，整體獲利表現維持在全年度高峰。展望未來，電動車、智慧座艙與自動駕駛技術的趨勢發展，將持續推動車用電子零組件的需求逐年攀升，不論是燃油車或電動車，汽車智慧化已是新車規格主流。

其中車用電子解決方案更是扮演著重要的地位，毅嘉近年來致力於轉型成為全模組解決方案的供應商，運用機構垂直整合、電子垂直整合及散熱管理模組整合技術，提供全模組解決方案給客戶，致力成為智慧座艙、穿戴設備、機器人與光通訊領域客戶的重要合作夥伴。

毅嘉指出，為了因應全球供應鏈重組及客戶China+1的需求，毅嘉建設中的馬來西亞第二生產基地，也預計將於第3季完工並投入量產，預期將可帶動毅嘉今年全年營運持續挑戰新高。

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