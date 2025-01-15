傳奇12月稅前 EPS 賺0.21元 今年首季再推新遊戲

遊戲研發商傳奇網路（4994）於01月15日公告2024年12月份的經營績效。該月的合併營業收入為1億570萬元，而合併營業利益則為906萬元，稅前利益為1,426萬元，每股稅前盈餘為0.21元。

在自主研發領域，端遊《GRAND FANTASIA - 精靈樂章: ORIGIN》全球版於2024年9月正式上線，營收表現穩定。除了全面升級遊戲引擎，並推出八國語言版本，以及全新職業「忍衛」，期待這款經典遊戲吸引全球玩家重現當年的冒險與成長。且因為成本率約為手遊一半，除了營收提升，其對毛利率亦有正面影響，進而拉升傳奇網路的稅前淨利率。而2024年上市的端遊《星界神話》全球版、手遊《晴空物語》日本版，以及手遊《幻想神域2-Evolution全面進化》皆持續穩定營運中。

在授權方面，傳奇網路攜手亦樹遊戲合作，授權推出《卡利茲傳說》的療癒系馴龍冒險MMORPG手機遊戲，所發行的台港澳版與日本版，目前皆穩定營運中。

展望未來，經典端遊 MMORPG《GLORY DESTINY - REBORN - 晴空物語》全球版預計於今年(2025)第1季推出，日前於 Steam 開放願望清單！這次除了嶄新的職業、玩法與冒險外，玩家將化身「榮耀之盾」守護家園。全球版推出神秘星象祭司職業、多元素魔法戰鬥，並創新寵物配對養成，結合快捷功能、視覺升級及多語系支援，打造沉浸式、無國界的遊戲體驗。而研發團隊將持續接受玩家的意見回饋，不斷優化遊戲內容，以符合玩家的期望和市場需求。本公司將持續採取多元化經營策略，並秉持著穩定紮實的長期營運方針，致力於提升產業技術水準和公司的獲利效益。