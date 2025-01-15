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一零四2024年營收24.9億元、年增7.28% 創高點

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

一零四資訊科技（3130）公布2024年第4季自結合併營運數字，第4季合併營業收入為6.19億元，季減6.9%，較去年同期成長8.7%。營業淨利8,649萬元，季減52.7%，年減10.2%；稅前淨利9,288萬元，季減49.7%，年減11.5%。

一零四2024年營收為24.9億元，年增7.28%，創歷史高點；累計營業淨利及累計稅前淨利分別為5.47億元及5.66億元，較去年同期分別成長6.14%及2.87%。

一零四先前公布去年12月營收為2.0億元，月增2.6%，年增10.7%。

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