一零四2024年營收24.9億元、年增7.28% 創高點
一零四資訊科技（3130）公布2024年第4季自結合併營運數字，第4季合併營業收入為6.19億元，季減6.9%，較去年同期成長8.7%。營業淨利8,649萬元，季減52.7%，年減10.2%；稅前淨利9,288萬元，季減49.7%，年減11.5%。
一零四2024年營收為24.9億元，年增7.28%，創歷史高點；累計營業淨利及累計稅前淨利分別為5.47億元及5.66億元，較去年同期分別成長6.14%及2.87%。
一零四先前公布去年12月營收為2.0億元，月增2.6%，年增10.7%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言