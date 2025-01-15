台積電法說會前美系外資喊加碼 目標價1,388元

台積電（2330）法說會將在1月16日登場，市場高度關注，美系外資搶先出具報告大喊加碼評等，目標價維持上看1,388元，主要是認為客戶對台積電CoWoS先進封裝的總需求不變；不過，台積電15日股價仍再失守月線，一度下滑至1,065元，下探季線支撐。

台積電法說前， 包括輝達（NVIDIA）及台積電CoWoS的市場傳聞不斷，輝達又再爆出GB200機櫃過熱的消息，美國媒體報導指出，首批搭載輝達最新GB200的AI伺服器機櫃，出現過熱與晶片互聯方式出狀況等問題，亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta等全球四大雲端服務供應商（CSP）及其他主要買家因而正削減目前版本的機櫃訂單。

輝達再傳利空，恐牽動台灣協力廠後續訂單，涵蓋半導體、組裝、散熱零組件等領域，影響甚大；不過， 台廠供應鏈則是強調GB200出貨按照進度進行，目前未受影響；另外，先前也曾傳出輝達砍單台積電CoWoS消息，相關供應鏈則是直言「沒聽說」。

針對市場雜音，美系外資最新報告則是表示，根據供應鏈調查顯示，超微（AMD）、博通（Broadcom）等台積電部分客戶釋出部分CoWoS-S產能，輝達決定承接這些釋出的CoWoS-S產能，且要求將其轉換為CoWoS-L，將用來生產GB300A。

美系外資指出，若是台積電CoWoS產能總需求沒有變化，下半年GB300A晶片產量將會小幅上升。

美系外資認為，今年雲端AI資本支出仍然強勁，且輝達從超微及Google手中取得市占率，因此重申台積電加碼評等，目標價維持1,388元不變。

台積電法說會前股價再面臨季線保衛，15日早盤以1,085元開低，一度下滑至1,065元，下跌25元，影響大盤指數約198點。