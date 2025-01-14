文曄績優 聚焦長天期

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

文曄（3036）2024年12月營收958億元，月增42%、年增63%。2024年全年自結合併營收約9,594億元，與2023年相較年增率達61%，再創年度營收新高紀錄。

2024年第4季自結合併營收約2,619億元，與2023年同期營收相比成長約38%，創季度營收新高，超越上次法說會中提出的2,365～2,525億元財測預估高標。

文曄2024年第4季營收達成率高於市場預期，主因來自AI、資料中心與手機客戶拉貨動能較預期強勁，原先預估AI、資料中心業務將季減10%，手機將呈現季持平，目前兩業務情況皆優於市場期。

文曄也加快整合海外子公司腳步，斥資3,008萬美元買下新加坡子公司WT Semiconductor大股東手上二成股權，藉此將WT Semiconductor納為文曄100%持股子公司，衝刺東南亞布局。透過交叉銷售不同的產品線，不僅可實現潛在的綜效，同時也帶給供應商更多業務擴展的機會。

展望2025年，文曄預估第1季營收將季減10.6%，符合過往季減雙位數的季節性表現，預期PC與通訊業務因補庫存需求表現較佳，2025年營收在資料中心建置需求成長、通訊產品升級及Future併購案後，將年增14.5%，法人正向看待未來文曄營運與獲利能力轉佳。

此外，汽車電子在亞洲市場溫和成長，歐美仍在調整中，預期汽車電子持續成長；工業市場需求受總體經濟影響，今年會逐步好轉。看好資料中心與伺服器長期將持續成長。

若看好文曄後市表現，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的權證介入。

文曄 營收

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