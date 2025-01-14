緯創、和碩 四檔活跳跳

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（14）日提前抵台，再度將市場焦點拉回人工智慧（AI）概念股，緯創（3231）、和碩（4938）等具AI概念的2024年營收兆元企業，獲利表現同樣備受期待。

緯創2024年12月合併營收跨過千億元大關，達1,056億元，創單月歷史新高；2024年營收首度站上兆元大關，達1.04兆元，年增21.01%。緯創表示，整體伺服器營收比重已超越四成，今年將提升至五成以上，其中，AI業績維持三位數成長，PC業務則相對保守。

不過，緯創近日傳出新利多，因三星加快下世代高頻寬記憶體（HBM）開發腳步，外媒報導其HBM4量產時程將提早至上半年，因HBM4是三星為輝達下世代AI晶片「Rubin」平台設計，三星提前量產腳步，意味輝達下世代Rubin將提早於今年第3季問世，市場看好緯創等將受惠於新一波AI伺服器建置熱潮。

和碩2024年第4季營收3,270.05億元，季增11.14%、年減4.43%，累計全年營收1.13兆元，年減10.46%，主因消費性電子及通訊業務下滑衝擊。法人認為，今年首季仍為傳統消費性電子淡季。不過，時間拉長來看今年營運，和碩預期資訊產品、消費性電子及網通業務表現皆會優於去年。法人看好和碩原因為蘋果今年第1季將發表新款iPhone SE，預期對和碩通訊業務業績將有加分效果。

此外，黃仁勳演講背板點名企業向來被看好接單實力，和碩這次也是黃仁勳背板上的廠商，被視為踏入AI領域，題材面轉趨豐富。

權證發行商表示，投資人如看好緯創、和碩等相關個股投資機會，可挑選價內外20%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。