築間上櫃案 審議通過

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買家族又將增添新兵。櫃買中心昨（14）日審議通過築間（7723）上櫃案，並預計於明（16）日審議昕奇雲端上櫃案。新應材將於17日上櫃掛牌，櫃買中心將舉辦上櫃掛牌典禮。

築間主要是以自有品牌經營連鎖餐飲，董事長為林楷傑，推薦證券商是凱基證券、永豐金證券、宏遠證券及華南永昌綜合證券，申請時資本額為4.58億元。

築間2023年度合併營收為57.62億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為3.55億元，每股稅後純益（EPS）為8.6元。2024年前三季合併營收為43.58億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為1.50億元，EPS為3.27元。

昕奇雲端主要是從事經銷AWS及GCP等公有雲基礎架構即服務（IaaS）及軟體即服務（SaaS）產品，暨代理網通資安軟硬體產品，董事長為許承強，推薦證券商是凱基證券及元大證券，申請時資本額2.36億元。

昕奇雲端2023年度合併營收為10.51億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為6,756萬元，EPS為3.33元。2024年前三季合併營收為10.39億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為7,154萬元，EPS為3.05元。

此外，新應材預計於本年1月17日上櫃掛牌，櫃買中心將於當日假所在辦公大樓11樓舉辦「新應材上櫃掛牌典禮」，於上午9時整進行新應材「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃的證券承銷商及簽證會計師共同與會。承銷價為480元，與14日興櫃均價653.23元相較，有不小的價差。

新應材主要從事特用化學材料的研發、生產及銷售，2023年度合併營收為23.64億元，稅後淨利為3.18億元，EPS為3.86元。

櫃買中心 營收

延伸閱讀

裕隆昨日股價破底、今反彈大漲 鴻華先進飆漲停

違約交割通知 小心有詐

2025投資金融股怎麼選？專家「股息價差雙贏」：第一金（2892）、彰銀（2801）、台中銀（2812）

櫃買七新兵 本周報到

相關新聞

元大期春節交易享好康

2025年春節將至，台股迎來11天休市假期，引發投資人關注，國際金融市場仍然熱絡交易，特別是美國總統當選人川普計畫1月2...

鴻海、台積 認購火熱

2024年台股上市櫃公司中，鴻海、台積電、緯創、和碩及文曄等五家企業皆位居年度營收排名前段班，年度獲利備受期待。近期台股呈現震盪，五大企業的營收都上兆或逼近兆元水準，2025年在AI持續帶動科技創新發展下，營運仍然可期，相關權證可伺機布局。

緯創、和碩 四檔活跳跳

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（14）日提前抵台，再度將市場焦點拉回人工智慧（AI）概念股，緯創（3231）、和碩（...

文曄績優 聚焦長天期

文曄（3036）2024年12月營收958億元，月增42%、年增63%。2024年全年自結合併營收約9,594億元，與2...

川湖 瞄準逾120天

川湖（2059）去年12月營收11.22億元創新高，全年營收突破百億元，達101.29億元，年成長75.77%，使其年報...

台塑 挑價內外15%

台塑（1301）受惠國際油價周一（13日）大漲約2%，觸及五個月來高點，股價連二日帶量反彈。2024年第4季稅後純益2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。