宏全今年營收叩關300億

2024年台股上市櫃公司中，鴻海、台積電、緯創、和碩及文曄等五家企業皆位居年度營收排名前段班，年度獲利備受期待。近期台股呈現震盪，五大企業的營收都上兆或逼近兆元水準，2025年在AI持續帶動科技創新發展下，營運仍然可期，相關權證可伺機布局。

2025-01-14 23:32