宏全今年營收叩關300億
宏全國際（9939）因應客戶訂單成長需求，加大力度持續擴產，今年陸續有大陸浙江、安徽、廣東及緬甸、印尼等廠新產能陸續開出，進一步擴大海外市場營運規模。
法人估，宏全今年營收可望突破300億大關、上看320億元新高。
宏全去年合併營收284.1億元、年增7.5%，創歷史新高，第4季合併營收65.41億元、年增13.7%，亦為同期新高。宏全去年前三季每股稅後純益8.61元，不但賺贏2023年的8.6元，亦創歷史新高，法人估，去年獲利有機會挑戰一個資本額。
宏全表示，台灣自貿廠、中國大陸浙江衢州廠、東南亞的新增包材設備均已陸續投產，加上兩岸過年前的拉貨訂單，以及東南亞持續擴大與客戶合作，增加營運成長動能，帶動第4季淡季不淡，營收有雙位數增長。
整體來看，宏全去年台灣營收成長5%、占整體營收的比重約35%。
大陸地區營收成長11%，占整體營收比重約32%；東南亞營收成長8%，占整體營收比比重約32%。
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