元大原油反1暫停融資券

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

近期國際油價飆升，原油相關ETF波動加大，期元大S&P原油反1 ETF（00673R）股價跌跌不休。證交所宣布，期元大S&P原油反1 ETF自今（15）日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易，但了結融資融券交易，不受此限。

美國擴大對俄羅斯石油制裁，市場預期將迫使印度和中國大陸的買家尋求其他供應，國際油價連日大漲，觸及五個月來高點，對塑化等原物料股出現利差上漲行情，但原油ETF的反向商品則逆勢下挫。期元大S&P原油反1 ETF昨天股價持續走低，盤中最低達6.6元，終場下跌0.01元收6.63元，改寫歷史新低價紀錄。

期元大S&P原油反1自15日起暫停融資融券交易、停止有價證券借貸及當日沖銷交易。

ETF 元大 大S

延伸閱讀

證交所：00673R 15日起暫停融資券及當沖交易

00673R 價格破底 15日起暫停融資融券交易、有價證券借貸及當沖交易

元大期春節交易不打烊 開戶送600元

年終獎金如何加乘投資綜效？元大建議532分配法則

相關新聞

元大期春節交易享好康

2025年春節將至，台股迎來11天休市假期，引發投資人關注，國際金融市場仍然熱絡交易，特別是美國總統當選人川普計畫1月2...

鴻海、台積 認購火熱

2024年台股上市櫃公司中，鴻海、台積電、緯創、和碩及文曄等五家企業皆位居年度營收排名前段班，年度獲利備受期待。近期台股呈現震盪，五大企業的營收都上兆或逼近兆元水準，2025年在AI持續帶動科技創新發展下，營運仍然可期，相關權證可伺機布局。

緯創、和碩 四檔活跳跳

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（14）日提前抵台，再度將市場焦點拉回人工智慧（AI）概念股，緯創（3231）、和碩（...

文曄績優 聚焦長天期

文曄（3036）2024年12月營收958億元，月增42%、年增63%。2024年全年自結合併營收約9,594億元，與2...

川湖 瞄準逾120天

川湖（2059）去年12月營收11.22億元創新高，全年營收突破百億元，達101.29億元，年成長75.77%，使其年報...

台塑 挑價內外15%

台塑（1301）受惠國際油價周一（13日）大漲約2%，觸及五個月來高點，股價連二日帶量反彈。2024年第4季稅後純益2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。