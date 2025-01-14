永續期 留意風險

經濟日報／ 記者周克威整理
永續能源示意圖。聯合報系資料照
永續能源示意圖。聯合報系資料照

外資目前在選擇權方面，買權持續維持看不漲部位，比較值得注意的是，賣權在盤勢下殺的過程中並未逢低建立看不跌部位，而是有空單加碼的傾向，不過整體賣權淨金額仍不到1億元，尚未進入警戒區。

美國2024年12月非農就業新增25.6萬人遠高於市場預期。勞動參與率回升，失業率從4.2%下降至4.1%，顯示美國就業市場維持健康成長。薪資年增率雖從4%降至3.9%，但仍顯示勞動市場的結構性穩定。強勁非農數據使市場再度降低聯準會未來降息預期，全年降息1碼的可能性已降至40%，而市場普遍認為首次降息時點將從6月延後至9月，市場對於降息預期再度延後，盤面再度回到類似二年前的數據好壞與盤勢反向的情況。

留意即將公布的美國CPI，據華爾街預期，整體CPI將從2.7%增至2.9%，核心CPI大多機構預估則給出3.3%，與前值相同。由於市場最熱的議題就是川普上任後的美國通膨風險，本月CPI數據至關重要，投資人需密切留意，可利用永續期貨參與市場行情。

期交所的臺灣永續期貨屬於小型契約，交易門檻低，主要追蹤臺灣永續指數，該指數由永續表現較佳的上市櫃公司組成，與加權指數相關性高，資金運用也更為靈活。但須注意的是留意風險，做好資金管控。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 降息

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