富邦期貨分析師曹富凱表示，川普將上任，其承諾的關稅及移民政策加劇市場對通膨的擔憂，在新政策預期心理下，全球資金積極回流美國，支撐美元進一步走強至110關卡，加上強勁的非農就業報告，強化市場對聯準會今年可能放緩降息步伐的預期。

美國10年期公債殖利率觸及4.805%，創14個月高點。美元指數及美債殖利率雙雙上漲，不利股市表現，加上農曆年節逼近，不確定因素壓抑市場氛圍，台股震盪加劇。

不過，本周關注周四登場的台積電（2330）法說應能提振市場信心，預估將持續釋出正向業績展望與成長動能，有望帶動市場資金加碼的可能性。

曹富凱表示，從期貨市場角度觀察，2月台指期市場訊號偏向多方，加上AI產業前景逐步明朗，未來資金回流台股可能性增大，有助台股呈現緩步墊高走勢，台股中長期偏多格局未變。市場預估台積電上半年營收可望持續創高，若股價穩守千元，樂觀情緒將有機會支撐台積電期逐步墊高。

綜合技術面及籌碼面來看，外資近日在期貨的空單仍處於高水位，顯示外資居高思危避險心態仍濃。台積電期貨目前位置上檔仍然有壓，加上外資持續賣超，要提防獲利了結賣壓持續出籠；台積電個股期貨仍在大區間整理，待行情籌碼沉澱，再行上攻。（富邦期貨提供）

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