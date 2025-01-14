台指期 外資減碼空單

台股昨（14）日開高走高，在電子、金融、傳產權值股齊力拉抬下，指數一路震盪走高，終場上漲309點，收在最高點22,797點；台指期也同樣大漲收市，終場漲210點、收22,750點。期貨商表示，由於目前市場呈現空方量價結構，因此短線反彈宜保守操作。

昨日股期雙市逆價差為47.52點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少1,654口至14,899口，其中外資淨空單減少925口至42,434口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少5,074口至15,923口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單縮減；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI差距為5.7萬餘口，買權OI總量仍遠大於賣權，目前選擇權空方表態依舊。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在24,000點，周賣權最大OI落在22,000點；月買權最大OI落在24,400點，月賣權最大OI落在22,500點。

全月未平倉量put/call ratio值由0.69上升至0.74，VIX指數下降0.42至22.21。外資整體選擇權籌碼面偏多。

整體來說，目前台股看似守穩區間低檔，但昨日量能稍嫌不足，後續仍須留意未來將發生的事件、以及是否再次跌破半年線，包括美國將公布的各項經濟數據。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月選擇權保守布局，整體籌碼面略為保守。技術面上，台股多空半年線拉鋸，目前呈現空方量價結構下，短線反彈宜保守操作。

元富期貨認為，在權值股普遍回神帶領下，台指期昨日跌深反彈，終場指數上漲、以紅K棒作收，結束日K連五黑。目前指數化解高不過高、低破低的空方架構，且成功收復半年線，不過，上方短中期均線同步轉為下彎，顯示上檔壓力沉重，反彈容易遭到壓回。