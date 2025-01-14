國產糖尿病藥 將認列分潤

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

新藥開發公司健亞（4130）近日宣布，由該公司主導、結合中化、永信、東洋、南光及信東等六大本土藥廠組成的產業聯盟合作開發的糖尿病一類新藥DBPR108，已透過大陸授權合作夥伴石藥集團順利獲得中國大陸藥監局上市許可，不僅可開始搶攻百億市場商機，台灣公司今年第1季就會認列里程碑金，後續上市也將依照銷售認列分潤。

健亞生技表示，DBPR108是一種DPP4抑制劑的新成份新藥（NCE），適用於改善成年人第二型糖尿病患者的血糖控制，具有藥效持久、不易誘發低血糖和增加體重，安全性高、副作用小，專利保護等開發優勢。這項藥物初期乃以健亞為首，結合六大本土藥廠組成的產業聯盟，與國衛院等學研單位合作開發。

糖尿病

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