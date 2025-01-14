長榮航獲IATA鋰電池認證

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮航空（2618）攜手長榮航勤及長榮空運倉儲獲得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV鋰電池認證，成為台灣首家獲得客、貨運雙認證的航空公司，此認證彰顯長榮航空在客運與貨運領域的專業與作業卓越能力。

鋰電池應用日益廣泛，且電商產品快速成長，無論是在航空貨運或旅客行李中，其運輸需求持續增加。面對此趨勢，長榮航空以安全為首要考量，攜手系統公司採取更嚴格的標準，從訓練、自我監測到風險與品質管理，確保符合國際規範，並降低運輸風險，提升鋰電池運輸的可靠性。

長榮航空此次以「零缺點」標準通過CEIV鋰電池認證，此為繼2021年與2024年連續兩度取得CEIV Pharma冷鏈藥品認證後，成為台灣首家同時擁有鋰電池與冷鏈藥品雙認證的航空公司。

長榮航空

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