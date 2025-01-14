長佳智能拚業績三級跳

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
長佳智能董事長陳明豐。聯合報系資料照
長佳智能董事長陳明豐。聯合報系資料照

AI醫療領頭羊長佳智能（6841）今年營運大爆發，總經理李友錚昨（14）日表示，長佳智能繼去年成功將AI醫療產品打進越南市場之後，今年將繼續擴展泰國、馬來西亞等其他東協市場布局，針對歐美也會與大型醫療平台及AI醫療公司結盟，期待今年業績能維持去年的成長動能、呈三級跳倍數成長。

長佳智能近日董事會決議實施庫藏股，以60元至111元區間買回自家股票4,000張，帶動昨日股價早盤就攻上漲停，上漲6.9元，收76.7元；除了長佳智能之外，受到輝達創辦人黃仁勳來台的消息影響，其餘AI醫療公司醫揚、明達醫等公司也受到關注。

長佳智能為國內擁有最多AI醫療產品的公司，目前已取得43張國內外醫材許可，其中包括12張美國FDA、16張台灣TFDA、及20張東協四國的上市許可，由於公司積蓄了充沛開發能量，2024年營運更如倒吃甘蔗，業績逐月成長，全年營收3.45億元，較2023年成長270%，法人推估長佳智能去年已順利轉為獲利公司，今年每股盈餘有機會達到1元以上。

李友錚表示，長佳智能去年已與越南震興醫院簽署策略合作協議，要協助該醫院院導入四至六項AI醫療軟體，建構越南第一家智慧醫院。長佳智能也在越南南、北兩地找到兩家大家代理商，預期將為公司帶來商機。

AI 越南

延伸閱讀

【重磅快評】黃仁勳再掀狂熱 台灣不該只關心總部花落何處

黃仁勳旋風再起 AI概念股先慶賀迎接

中美雙面夾擊…輝達CEO黃仁勳傳本周赴陸 訪深圳、上海與北京

黃仁勳來了？傳從桃園機場入境 未搭他的專機

相關新聞

元大期春節交易享好康

2025年春節將至，台股迎來11天休市假期，引發投資人關注，國際金融市場仍然熱絡交易，特別是美國總統當選人川普計畫1月2...

鴻海、台積 認購火熱

2024年台股上市櫃公司中，鴻海、台積電、緯創、和碩及文曄等五家企業皆位居年度營收排名前段班，年度獲利備受期待。近期台股呈現震盪，五大企業的營收都上兆或逼近兆元水準，2025年在AI持續帶動科技創新發展下，營運仍然可期，相關權證可伺機布局。

緯創、和碩 四檔活跳跳

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（14）日提前抵台，再度將市場焦點拉回人工智慧（AI）概念股，緯創（3231）、和碩（...

文曄績優 聚焦長天期

文曄（3036）2024年12月營收958億元，月增42%、年增63%。2024年全年自結合併營收約9,594億元，與2...

川湖 瞄準逾120天

川湖（2059）去年12月營收11.22億元創新高，全年營收突破百億元，達101.29億元，年成長75.77%，使其年報...

台塑 挑價內外15%

台塑（1301）受惠國際油價周一（13日）大漲約2%，觸及五個月來高點，股價連二日帶量反彈。2024年第4季稅後純益2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。