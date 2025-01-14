長佳智能拚業績三級跳

AI醫療領頭羊長佳智能（6841）今年營運大爆發，總經理李友錚昨（14）日表示，長佳智能繼去年成功將AI醫療產品打進越南市場之後，今年將繼續擴展泰國、馬來西亞等其他東協市場布局，針對歐美也會與大型醫療平台及AI醫療公司結盟，期待今年業績能維持去年的成長動能、呈三級跳倍數成長。

長佳智能近日董事會決議實施庫藏股，以60元至111元區間買回自家股票4,000張，帶動昨日股價早盤就攻上漲停，上漲6.9元，收76.7元；除了長佳智能之外，受到輝達創辦人黃仁勳來台的消息影響，其餘AI醫療公司醫揚、明達醫等公司也受到關注。

長佳智能為國內擁有最多AI醫療產品的公司，目前已取得43張國內外醫材許可，其中包括12張美國FDA、16張台灣TFDA、及20張東協四國的上市許可，由於公司積蓄了充沛開發能量，2024年營運更如倒吃甘蔗，業績逐月成長，全年營收3.45億元，較2023年成長270%，法人推估長佳智能去年已順利轉為獲利公司，今年每股盈餘有機會達到1元以上。

李友錚表示，長佳智能去年已與越南震興醫院簽署策略合作協議，要協助該醫院院導入四至六項AI醫療軟體，建構越南第一家智慧醫院。長佳智能也在越南南、北兩地找到兩家大家代理商，預期將為公司帶來商機。