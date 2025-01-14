中鋼、燁輝營運打強心針

美國洛杉磯大火，燒毀上萬戶民宅，潛在重建鋼材需求呼之欲出，加上新台幣兌美元匯率貶破33元，強力助攻外銷出口，中鋼（2002）、燁輝、裕鐵、盛餘等鋼廠將同步受惠，為低迷的鋼市注入強心針。

上市鋼廠主管指出，美國郊區民宅家家有車庫，車庫捲門都是使用鍍鋅、烤漆鋼材，相關鋼品為燁輝、裕鐵、盛餘等國內主力單軋廠強項，這些大廠多向中鋼採購熱軋原料。

這次加州大火肆虐，一旦火勢全面控制，預期後續重建對鍍鋅烤漆鋼捲的採購不會少，最遲農曆年後就能看到訂單陸續釋出，「整條產業鏈都不會漏掉」。

另一方面，新台幣兌美元匯率貶破33元，出口外銷到美國的鋼材更顯優勢，對國內今年第1季鋼鐵產銷高度加分。

中鋼專家說，昨天大陸鋼價大力反彈，熱軋底材每公噸回漲站上人民幣3,400元，鐵礦石價格同步上揚2%，國際鐵礦價漲回每公噸98.9美元，近五個交易日單周漲2.5%。雖然綜合觀察近期鋼價表現，有盤跌跡象，新低點都比前波低，但只要行情穩住，都有機會扭轉情勢。

中鋼專家指出，隨著川普2.0即將上台執政，當前市場頗有利空出盡的味道，愈來愈多人相信川普是生意人，應有能力拚經濟，其表面上雖強調美國優先，但終究美國是全球最大經濟體，年GDP規模高達28兆美元，比排名第二的中國大陸高出10兆美元，最大經濟體繁榮，仍可帶動周邊與相關產業鏈復甦，「情勢可能比預期好很多」。

即便美國真的走回孤立主義，將凸顯中國大陸、東南亞、中南美洲甚至非洲等全球南方國家發展的重要性。尤其如果美國新政府無差別的對各國課徵高關稅，需注意可能改變全球經濟發展群。

最近鋼界專家聚會時，愈來愈多經理人關注，美國不再領導全球，世界經濟會轉向關注老二或老三的態度，「美國以外的經濟體」自成一格，延續舊有的經濟秩序與規則，馬照跑、舞照跳，或將成為另一股推動全球濟發展的引擎。