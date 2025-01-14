洋基獲精材工程大單

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

洋基工程（6691）昨（14）日公告，取得精材廠務工程4.22億元合約，加計去年9月承攬的4.95億元訂單，總計已取得精材9.17億元訂單，未來將依工程進度認列收入，挹注營運。

洋基工程長期專注於高科技廠房無塵室及機電空調統包工程本業，近年基於分散風險考量，展開多元化經營策略，包括市場與地區多元化，拓展泰國市場，並跨足民生商業機電甚至統包工程等。

精材昨天也同步公告，為提供生產與營運所需，共斥資9.17億元向洋基工程訂購廠務工程，發生期間為去年9月5日至今年1月14日，未來驗收後，將採月結電匯付款。

精材先前通過資本支出計畫，將斥資16.8億元興建新廠的無塵室與廠務設施，並投入280萬美元購置研發設備。

洋基

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