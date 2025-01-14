巨大、美利達 花旗保守看

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

自行車產業沉寂已久，外資圈近來重新審視。如摩根士丹利（大摩）、花旗於最新報告中表示，受高基期、淡季及持續去庫存影響，中國大陸市場去年12月進一步惡化。展望今年，雖美國銷售改善，目前處合理庫存水平，歐洲銷售也有改善，但大摩與花旗仍給予巨大（9921）、美利達保守謹慎的評級。

大摩表示，部分自行車零組件製造商去年12月月銷量回溫，月增、年增，儘管美國銷售出現復甦，但鑒於大環境不確定性，仍需進一步觀察，歐洲和大陸存貨去化和促銷活動仍在進行，這兩個地區銷售趨勢、復甦幅度、時間等，需謹慎留意。

美利達方面，大摩表示，該公司去年12月出貨量4.3萬台，其中傳統自行車年減38%，電動自行車出貨量約1.4萬台，年增28%；美利達台灣廠12月出貨量約3.3萬台，年增19%，相較11月稍有下降，主要是淡季導致，因此儘管在低基礎上看似不錯的年成長率，但後續表現仍待觀察。大摩給予美利達「劣於大盤」評級，巨大「中立」。

花旗指出，巨大受阻於大陸自有品牌（OB） 業務銷售額下滑，抵銷了歐洲、美國OB業務復甦，以及OEM業務的持續反彈，巨大歐美市場正成長歸功於持續去庫存及基數較低。針對大陸市場，花旗表示，由於能見度低，仍難以對今年銷售額作出預測，因此給予巨大「中立」評等，目標價大降至145元；美利達為「中立」、目標價降至160元。

大摩 巨大 美利達

延伸閱讀

花旗：美國發布最新AI出口管制 台積電CoWoS-L封裝今年起將成主流

信驊目標價 大摩砍至3,600

宏全目標價 大摩喊187元

大摩：美元升值將使美國企業財報表現壁壘分明

相關新聞

元大期春節交易享好康

2025年春節將至，台股迎來11天休市假期，引發投資人關注，國際金融市場仍然熱絡交易，特別是美國總統當選人川普計畫1月2...

鴻海、台積 認購火熱

2024年台股上市櫃公司中，鴻海、台積電、緯創、和碩及文曄等五家企業皆位居年度營收排名前段班，年度獲利備受期待。近期台股呈現震盪，五大企業的營收都上兆或逼近兆元水準，2025年在AI持續帶動科技創新發展下，營運仍然可期，相關權證可伺機布局。

緯創、和碩 四檔活跳跳

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（14）日提前抵台，再度將市場焦點拉回人工智慧（AI）概念股，緯創（3231）、和碩（...

文曄績優 聚焦長天期

文曄（3036）2024年12月營收958億元，月增42%、年增63%。2024年全年自結合併營收約9,594億元，與2...

川湖 瞄準逾120天

川湖（2059）去年12月營收11.22億元創新高，全年營收突破百億元，達101.29億元，年成長75.77%，使其年報...

台塑 挑價內外15%

台塑（1301）受惠國際油價周一（13日）大漲約2%，觸及五個月來高點，股價連二日帶量反彈。2024年第4季稅後純益2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。