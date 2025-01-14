巨大、美利達 花旗保守看

自行車產業沉寂已久，外資圈近來重新審視。如摩根士丹利（大摩）、花旗於最新報告中表示，受高基期、淡季及持續去庫存影響，中國大陸市場去年12月進一步惡化。展望今年，雖美國銷售改善，目前處合理庫存水平，歐洲銷售也有改善，但大摩與花旗仍給予巨大（9921）、美利達保守謹慎的評級。

大摩表示，部分自行車零組件製造商去年12月月銷量回溫，月增、年增，儘管美國銷售出現復甦，但鑒於大環境不確定性，仍需進一步觀察，歐洲和大陸存貨去化和促銷活動仍在進行，這兩個地區銷售趨勢、復甦幅度、時間等，需謹慎留意。

美利達方面，大摩表示，該公司去年12月出貨量4.3萬台，其中傳統自行車年減38%，電動自行車出貨量約1.4萬台，年增28%；美利達台灣廠12月出貨量約3.3萬台，年增19%，相較11月稍有下降，主要是淡季導致，因此儘管在低基礎上看似不錯的年成長率，但後續表現仍待觀察。大摩給予美利達「劣於大盤」評級，巨大「中立」。

花旗指出，巨大受阻於大陸自有品牌（OB） 業務銷售額下滑，抵銷了歐洲、美國OB業務復甦，以及OEM業務的持續反彈，巨大歐美市場正成長歸功於持續去庫存及基數較低。針對大陸市場，花旗表示，由於能見度低，仍難以對今年銷售額作出預測，因此給予巨大「中立」評等，目標價大降至145元；美利達為「中立」、目標價降至160元。