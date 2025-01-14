仁寶進擊 擬赴美設廠

仁寶（2324）昨（14）日舉辦旺年會，總經理伯納多羅表示，因應美國準總統川普上任後的新關稅政策，仁寶考慮在北美設置生產基地，德州電力基礎設施完善，是首選地點之一。

仁寶董事長陳瑞聰表示，2024年是充滿變化與動亂的一年，俄烏戰爭持續、中東戰爭加劇，最近南韓也面臨政治局勢變動，中國大陸內需市場萎縮、經濟不振，同時也影響全球經濟走勢。

陳瑞聰指出，現階段全球許多國家都處於非常不安定，對未來經濟成長充滿不確定因素的情況下，加上川普新政府將上台，相信在其揮舞關稅大刀之下，對全球經濟又會帶來更大的震盪。

陳瑞聰說，隨著川普政府啟動關稅政策，仁寶也積極評估如何因應局勢，這幾年也在越南積極擴充產能，目前在全球九個國家都有生產布局，以避開地緣政治與關稅風險。

伯納多羅也表示，大部分AI伺服器需求來自四家超大型資料中心業者，主要需求都位於美國，目前還無法確定地緣政治局勢將如何發展，需以短、中、長期規劃，未來會在北美建置生產基地。

伯納多羅透露，目前也與德州等幾個州進行討論，並密切評估，其中德州電力供應基礎設施完善，也是全美唯一有獨立電網的州，會持續評估，同時也將持續關注川普政府可能對墨國課徵關稅的政策。

伯納多羅指出，去年仁寶面對非常多巨大改變，也有很多機會，全球環境劇烈變化，仁寶採取非常有彈性的作法，很多策略也展現成功，包括拓展越南生產基地等全球製造布局，及迎接地緣政治變化等變數。