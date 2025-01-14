晶心科車用IP 傳捷報

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
晶心科董事長林志明。聯合報系資料照
晶心科董事長林志明。聯合報系資料照

處理器（CPU）IP廠商晶心科（6533）傳出好消息，該公司又有第二個車規級IP獲得認證通過。晶心科去年業績成長約三成，對於今年的營運表現樂觀以待，希望能保持高成長策略。

晶心科2023年營收首度突破10億元大關，去年更上層樓，全年合併營收為13.81億元，年增30.6％，保持連八年業績都創新高的紀錄。惟該公司去年前三季每股淨損2.58元，其中第3季每股淨損0.04元。

晶心科去年前三季的營收結構中，簽約授權金收入占比超過六成，且相關業績的年增幅度近六成，量產權利金收入則超過二成，相關營收的年增幅度也將近三成。

若以地區別看，去年前三季約有四成多業績是由台灣市場所貢獻，中國大陸與美國市場各貢獻二成多。據了解，晶心科去年業績表現突出，主要是AI、消費性產品與網通應用為三大主要動能；包括Meta等大廠都是公司的客戶，且合作關係已久。

晶心科近年積極擴展高階產品，聚焦在RISC-V架構IP的3A1S應用，包括AI、車用、應用處理器與安全技術。

其中，晶心科布局車用領域多年，於2023年公布第一個通過ISO 26262功能安全標準認證、全面符合汽車應用開發的RISC-V CPU IP，也就是N25F-SE，是公司首個車規級RISC-V IP。

後續又推出D45-SE功能安全RISC-V處理器IP，已於去年12月中旬拿到車規認證。

外界預期，晶心科N25F-SE與D45-SE產品接下來將可為公司車用業務帶來延續性動能。晶心科指出，D45-SE是一款高性能RISC-V處理器，集合許多強化功能安全的機制，可以確保容錯能力，滿足對安全應用的嚴格要求。

晶心科昨（14）日股價上漲2.5元，收在363元，外資與自營商都對其連五賣。

晶心科 營收

延伸閱讀

商界紛向川普示好 祖克柏動作頻頻…曾被嗆「關到死」今受邀就職典禮

Meta取消事實查核、停止DEI政策 拜登斥「可恥」

輝達合作聯發科…還有續集

華碩CES推最輕Copilot+ PC 技嘉秀超微型電腦

相關新聞

元大期春節交易享好康

2025年春節將至，台股迎來11天休市假期，引發投資人關注，國際金融市場仍然熱絡交易，特別是美國總統當選人川普計畫1月2...

鴻海、台積 認購火熱

2024年台股上市櫃公司中，鴻海、台積電、緯創、和碩及文曄等五家企業皆位居年度營收排名前段班，年度獲利備受期待。近期台股呈現震盪，五大企業的營收都上兆或逼近兆元水準，2025年在AI持續帶動科技創新發展下，營運仍然可期，相關權證可伺機布局。

緯創、和碩 四檔活跳跳

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（14）日提前抵台，再度將市場焦點拉回人工智慧（AI）概念股，緯創（3231）、和碩（...

文曄績優 聚焦長天期

文曄（3036）2024年12月營收958億元，月增42%、年增63%。2024年全年自結合併營收約9,594億元，與2...

川湖 瞄準逾120天

川湖（2059）去年12月營收11.22億元創新高，全年營收突破百億元，達101.29億元，年成長75.77%，使其年報...

台塑 挑價內外15%

台塑（1301）受惠國際油價周一（13日）大漲約2%，觸及五個月來高點，股價連二日帶量反彈。2024年第4季稅後純益2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。