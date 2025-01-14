晶心科車用IP 傳捷報

處理器（CPU）IP廠商晶心科（6533）傳出好消息，該公司又有第二個車規級IP獲得認證通過。晶心科去年業績成長約三成，對於今年的營運表現樂觀以待，希望能保持高成長策略。

晶心科2023年營收首度突破10億元大關，去年更上層樓，全年合併營收為13.81億元，年增30.6％，保持連八年業績都創新高的紀錄。惟該公司去年前三季每股淨損2.58元，其中第3季每股淨損0.04元。

晶心科去年前三季的營收結構中，簽約授權金收入占比超過六成，且相關業績的年增幅度近六成，量產權利金收入則超過二成，相關營收的年增幅度也將近三成。

若以地區別看，去年前三季約有四成多業績是由台灣市場所貢獻，中國大陸與美國市場各貢獻二成多。據了解，晶心科去年業績表現突出，主要是AI、消費性產品與網通應用為三大主要動能；包括Meta等大廠都是公司的客戶，且合作關係已久。

晶心科近年積極擴展高階產品，聚焦在RISC-V架構IP的3A1S應用，包括AI、車用、應用處理器與安全技術。

其中，晶心科布局車用領域多年，於2023年公布第一個通過ISO 26262功能安全標準認證、全面符合汽車應用開發的RISC-V CPU IP，也就是N25F-SE，是公司首個車規級RISC-V IP。

後續又推出D45-SE功能安全RISC-V處理器IP，已於去年12月中旬拿到車規認證。

外界預期，晶心科N25F-SE與D45-SE產品接下來將可為公司車用業務帶來延續性動能。晶心科指出，D45-SE是一款高性能RISC-V處理器，集合許多強化功能安全的機制，可以確保容錯能力，滿足對安全應用的嚴格要求。

晶心科昨（14）日股價上漲2.5元，收在363元，外資與自營商都對其連五賣。