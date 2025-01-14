啟碁搶市 擴大越南布局

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
啟碁董事長謝宏波。聯合報系資料照
啟碁董事長謝宏波。聯合報系資料照

網通廠啟碁（6285）擴大東南亞布局，昨（14）日代子公司NEWEB VIETNAM CO., LT公告，斥資5.23億元取得越南不動產使用權資產。法人認為，啟碁此次加碼投資越南，應是為降低地緣政治干擾，搶北美與全球寬頻升級商機。

啟碁近年衝刺全球生產基地布局，繼台灣台南新廠、越南打造兩個生產基地、2024年買下墨西哥廠後，昨天加碼投資越南。

網通產業近期利多不斷，從美國調查中國大陸網通品牌TP-Link，TP-Link可能面臨禁售美國，到澳洲政府宣布投入30億澳元（約新台幣611億元）升級國家寬頻網路（NBN），為相關台廠後市帶來想像空間，網通族群昨天股價普遍走揚，啟碁、中磊、神準、智邦漲幅都超過5%，終場啟碁上漲8.5元，收131.5元。

法人分析，看準全球寬頻基礎網路商機，加上AI驅動資料中心及高速傳輸網路需求，使得網通廠普遍加速全球生產基地布局。

啟碁昨日代子公司NEWEB VIETNAM CO., LT公告，取得越南不動產使用權資產，預計斥資4,026.32越南盾（約新台幣5.23億元），取得158,629.1平方公尺的土地使用權。

法人表示，2023年啟碁啟用台南新廠製造廠區，越南一廠加入營運後，二廠也在2024年第2季完工加入投產，之後買下墨西哥廠，現在加碼購入越南土地，也讓外界關注啟碁將擴大越南布局。

另一方面，美國準總統川普日前曾討論針對墨西哥加稅計畫，啟碁墨西哥廠後續發展同受關注。

法人指出，啟碁2024年4月取得Resideo墨西哥工廠，目前繼續生產Resideo居家舒適及居家安防系列產品，並延伸至車用、物聯網、寬頻產品線，未來將持續提升產能利用率。

啟碁 越南盾

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