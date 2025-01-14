金興精密上市 首日上漲18%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

車用熱系統廠金興精密（7732）昨（14）日以40元掛牌上市，終場收47.3元，上漲18%。金興精密指出，每年新增約150至200項新產品，涵蓋逾6,000品項，其中散熱馬達風扇產品多達3,100種，不僅覆蓋市占率高的主流車型，還針對冷凍車、物流車及遊覽車等專用車種進行產品拓展。

電動車產業崛起，汽車產業正邁向全新技術革命，其中車用散熱系統的技術研發與應用顯得更重要。根據GII研究報告指出，全球車用熱管理系統市場規模2021年約334.3億美元，以3.9%年複合成長率增長，到2030年將達473億美元。

金興精密以車用散熱系統為核心業務，涵蓋研發、生產及銷售，深耕北美、歐洲等市場，具備台灣加泰國生產優勢；位於泰國的生產基地可避開地緣政治的風險。金興精密2023年有76%以上營收來自北美市場，產品線涵蓋超過6,000種品項，每年新增約150至200項產品。

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