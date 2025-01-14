技嘉首季看旺 大摩按讚

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導

輝達（NVIDIA）於今年CES中，展示最新的顯卡RTX 50系列，終端售價低於預期，此次顯卡價格極具競爭力，技嘉（2376）可望上修今年板、卡出貨預估，大摩高盛於最新報告中表示，看好技嘉受惠新款遊戲GPU推出，加上AI伺服器加速生產，帶動首季成長。

根據報告顯示，大摩給予技嘉「優於大盤」評級，維持目標價388元。

高盛維持「買進」，不過將目標價從407元下調至365元。

除最新GPU系列推出，輝達強調Blackwell系列產品正處全產中，預期HGX H系列及B系列貢獻增加，此外也將小量出貨GB200。

高盛指出，雖技嘉去年12月營收受庫存下降及12月工作天數減少影響，較預期低。但仍看好今年首季，主因新遊戲GPU系列剛於CES發表，新一代AI伺服器也將加速生產。

1月將受農曆新年假期影響，因此預期營收將更偏向於季末表現。並繼續看好其強大研發能力和不斷擴大的客戶附加價值。

大摩認為 ，技嘉將受惠於經調整過的B200A，該產品有望於今年第1季獲得更強勁需求。並維持對於技嘉GB200的看法，有望在今年出貨。

技嘉目前已與客戶完成五個AI數據中心設計，還有更多專案正進行中。

大摩 技嘉 高盛

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