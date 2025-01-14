技嘉首季看旺 大摩按讚
輝達（NVIDIA）於今年CES中，展示最新的顯卡RTX 50系列，終端售價低於預期，此次顯卡價格極具競爭力，技嘉（2376）可望上修今年板、卡出貨預估，大摩、高盛於最新報告中表示，看好技嘉受惠新款遊戲GPU推出，加上AI伺服器加速生產，帶動首季成長。
根據報告顯示，大摩給予技嘉「優於大盤」評級，維持目標價388元。
高盛維持「買進」，不過將目標價從407元下調至365元。
除最新GPU系列推出，輝達強調Blackwell系列產品正處全產中，預期HGX H系列及B系列貢獻增加，此外也將小量出貨GB200。
高盛指出，雖技嘉去年12月營收受庫存下降及12月工作天數減少影響，較預期低。但仍看好今年首季，主因新遊戲GPU系列剛於CES發表，新一代AI伺服器也將加速生產。
1月將受農曆新年假期影響，因此預期營收將更偏向於季末表現。並繼續看好其強大研發能力和不斷擴大的客戶附加價值。
大摩認為 ，技嘉將受惠於經調整過的B200A，該產品有望於今年第1季獲得更強勁需求。並維持對於技嘉GB200的看法，有望在今年出貨。
技嘉目前已與客戶完成五個AI數據中心設計，還有更多專案正進行中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言