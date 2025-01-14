仁寶AI業績拚倍增

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
仁寶董事長陳瑞聰。聯合報系資料照
仁寶董事長陳瑞聰。聯合報系資料照

仁寶（2324）昨（14）日舉辦旺年會，董事長陳瑞聰宣示啟動「三年AI轉型計畫」，預期今年AI伺服器營收將倍數增長，占整體伺服器營收比重跳增為15%至20%；車用業務也會快速成長；5G更是「多倍數成長」。

仁寶今年旺年會主題為「聚力向新，智塑未來」。陳瑞聰並預告，仁寶將「一展雄風」，三年後會轉型為「年輕、活力、創新」的仁寶。

陳瑞聰表示，仁寶2024年逐漸將產品線朝高附加價值或高成長趨勢產品移轉，漸漸淡化代工EMS產業色彩，過去一年毛利率從原來的「毛三到四」，到現在已突破5%，去年前三季業績雖微幅下滑，但淨利率大幅成長38%。

陳瑞聰說，仁寶在PC、智慧裝置都有相當好的基礎，但沒有第三隻腳，未來兩年會在AI伺服器領域看到不錯的成績，不會讓大家失望，今年輝達GTC大會「我們絕對不會缺席」。

仁寶總經理伯納多羅說，今年是重要變革的一年，仁寶接下來將進行非常多投資，包括AI整合內部產品開發等，未來在PC產業也有很多機會，雖然過去一年換機潮未發生，但接下來一年可期待，今年市場會有更多成長，預估2026年AI PC滲透率將達四成。

非PC方面，伯納多羅指出，伺服器、5G及車用電子等關鍵成長領域，將成為驅動仁寶營運成長動能，5G模組相關裝置業績更將成長四至五倍。

伺服器事業方面，伯納多羅表示，將持續加深與輝達合作，今年「更值得期待」。仁寶去年伺服器部門達到700多人，今年進一步擴增至800人，並獨立拆分出基礎架構系統部門，直接向伯納多羅報告。

AI 仁寶 伺服器

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