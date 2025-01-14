輔信攻邊緣AI工業電腦

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

輔信（2405）看好AI邊緣運算未來發展，積極拓展AI PC產品線，繼去年12月推出三款整合神經網絡處理器（NPU）的AI PC後，第1季將陸續推出搭載輝達（NVIDIA）Jetson Orin系列的邊緣運算AI工業電腦，規劃於春節後陸續向海外鋪貨，可望增添上半年業績成長力道。

輔信表示，去年受惠各產業逐步推進AI應用與數位化轉型趨勢下，產品廣泛應用於整合至邊緣運算情境，帶動中高階電腦產品出貨比重增長，隨著在AI及邊緣運算產品組合逐步完善，並持續增加客戶基礎下，將可進一步提升出貨動能，並優化營運表現。

展望今年，輔信將持續拓展自動化與機器視覺領域的客戶，拓展機器邊緣計算領域的潛力客戶。近期輔信已在台灣、泰國與馬來西亞取得進入智慧交通相關專案的機會，其應用是將公司的工業電腦產品，整合於智慧交通的安控場域中，作為車流量偵測分析與車牌辨識等應用。

目前已小量出貨並進行概念驗證（POC）。隨著未來該應用需求逐步擴大，並與系統整合商及方案商等生態圈結盟合作，提供客戶一站式的AI解決方案，將有助提升工業電腦產品線穩健發展與出貨動能。

輔信推出的輝達Jetson Orin系列嵌入式邊緣AI工業電腦，提供不同AI算力配置與散熱方案的產品組合，適用於機器人與邊緣運算設計。

AI 工業電腦 輝達

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