遠傳影音付費會員躍升
遠傳電信（4904）昨（14）日宣布，2024年是遠傳friDay影音的成長與創新之年，付費會員數量與人均觀看次數均呈現雙位數成長，統計重度用戶每日觀看15小時，每月觀看97部。遠傳也宣布推出「年度回顧 AI」，打造專屬影音體驗與性格探索。
遠傳friDay影音近年導入AI技術分析用戶的觀影行為，透過大數據的性格分析，並以AI動態產出當下與用戶最相符的影音奇幻精靈，讓每位用戶都能享受前所未有的互動體驗。
遠傳表示，根據遠傳friDay影音數據顯示，重度用戶每日觀看影片時數高達15小時，每月觀看劇集或影片數量多達97部，全年總觀看時間接近32萬分鐘。
遠傳表示，遠傳friDay影音付費會員數量與人均觀看次數均呈現雙位數增長。根據年度報告，付費會員數量較2023年增10%，人均觀看次數與分鐘數分別提升7%、6%，人均看片數成長16%。
此外，遠傳觀察，大螢幕成為用戶觀看的首選趨勢，觀看人數占比年增6%，觀看時長年增12%，是手機觀看時長的2.4倍。
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