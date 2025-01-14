12檔雙優強勢股 後市喊衝

台股受到政經變數多空紛陳影響，近日走勢上沖下洗，盤面以個股表現為主，台特化（4772）、雍智科技等挾強勁基本面及法人籌碼優勢，昨（14）日股價強漲並改寫本月新高，專家看好後市仍有上檔空間可期。

美國近期公布的總經數據顯示，經濟仍具韌性，10年期美債殖利率維持高檔不墜，美股四大指數收盤漲跌互見，台股昨日在投信等低接買盤進場下，緩解外資持續提款壓力，日K終止連五黑，重返半年線關卡。

盤面上漲家數超過八成，以法人近五日買超逾200張，且昨日股價強勢創元月來新高代表個股來看，來億-KY、台特化、雍智科技、達邁、綠界科技*、LINEPAY、富喬、帝寶、欣銓、大成鋼、長榮航太、東陽等，單日漲幅達3.1%至10.0%間。

行動支付業者LINEPAY受惠用戶數、全台支付據點持續成長，帶動手續費收入創新高，去年11、12月營收連創歷史新猷，吸引外資及投信買盤進駐，昨日股價漲6.3%收620元，帶動另一檔橫盤已久的綠界科技*同步強漲。

美國保險公司State Farm開放售後維修（AM）產品賠付效益持續顯現，法人看好價格優勢及未來滲透率仍有成長空間，東陽去年獲利創新高，激勵昨日股價漲3.1%收113.5元，外資近期啟動回補，帝寶守住200元後連日反彈，股價漲5.2%收221元。

隨半導體線徑進入2奈米，半導體線徑微縮物理極限已至，需要由化學特性補足物理特性不足，台特化無水氟化氫及矽乙烷已進入放量階段，股價無懼大盤弱勢連續盤堅向上，昨日攻頂收221元，改寫掛牌後歷史新天價。