12檔雙優強勢股 後市喊衝

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股受到政經變數多空紛陳影響，近日走勢上沖下洗，盤面以個股表現為主，台特化（4772）、雍智科技等挾強勁基本面及法人籌碼優勢，昨（14）日股價強漲並改寫本月新高，專家看好後市仍有上檔空間可期。

美國近期公布的總經數據顯示，經濟仍具韌性，10年期美債殖利率維持高檔不墜，美股四大指數收盤漲跌互見，台股昨日在投信等低接買盤進場下，緩解外資持續提款壓力，日K終止連五黑，重返半年線關卡。

盤面上漲家數超過八成，以法人近五日買超逾200張，且昨日股價強勢創元月來新高代表個股來看，來億-KY、台特化、雍智科技、達邁、綠界科技*、LINEPAY、富喬、帝寶、欣銓、大成鋼、長榮航太、東陽等，單日漲幅達3.1%至10.0%間。

行動支付業者LINEPAY受惠用戶數、全台支付據點持續成長，帶動手續費收入創新高，去年11、12月營收連創歷史新猷，吸引外資及投信買盤進駐，昨日股價漲6.3%收620元，帶動另一檔橫盤已久的綠界科技*同步強漲。

美國保險公司State Farm開放售後維修（AM）產品賠付效益持續顯現，法人看好價格優勢及未來滲透率仍有成長空間，東陽去年獲利創新高，激勵昨日股價漲3.1%收113.5元，外資近期啟動回補，帝寶守住200元後連日反彈，股價漲5.2%收221元。

隨半導體線徑進入2奈米，半導體線徑微縮物理極限已至，需要由化學特性補足物理特性不足，台特化無水氟化氫及矽乙烷已進入放量階段，股價無懼大盤弱勢連續盤堅向上，昨日攻頂收221元，改寫掛牌後歷史新天價。

外資 日股 東陽

延伸閱讀

台股上漲309點 三大法人賣超111億元

台積電反彈！3檔概念股飆漲停 台特化、雍智齊創天價

台股外資砍544億…大盤失守半年線 國家隊急護盤

東陽2024年獲利創高…每股賺9.16元 啟動三年擴產計畫

相關新聞

元大期春節交易享好康

2025年春節將至，台股迎來11天休市假期，引發投資人關注，國際金融市場仍然熱絡交易，特別是美國總統當選人川普計畫1月2...

鴻海、台積 認購火熱

2024年台股上市櫃公司中，鴻海、台積電、緯創、和碩及文曄等五家企業皆位居年度營收排名前段班，年度獲利備受期待。近期台股呈現震盪，五大企業的營收都上兆或逼近兆元水準，2025年在AI持續帶動科技創新發展下，營運仍然可期，相關權證可伺機布局。

緯創、和碩 四檔活跳跳

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（14）日提前抵台，再度將市場焦點拉回人工智慧（AI）概念股，緯創（3231）、和碩（...

文曄績優 聚焦長天期

文曄（3036）2024年12月營收958億元，月增42%、年增63%。2024年全年自結合併營收約9,594億元，與2...

川湖 瞄準逾120天

川湖（2059）去年12月營收11.22億元創新高，全年營收突破百億元，達101.29億元，年成長75.77%，使其年報...

台塑 挑價內外15%

台塑（1301）受惠國際油價周一（13日）大漲約2%，觸及五個月來高點，股價連二日帶量反彈。2024年第4季稅後純益2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。