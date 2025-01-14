可成執行率約達六成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

金屬機殼廠可成（2474）昨（14）日再度公告庫藏股執行進度，本次買回自家股票842張，平均買回價格198元；截至目前為止，可成已買回20,213自家股票，距離上限買回張數3.4萬張，庫藏股執行率約六成。

可成為維護公司信用以及股東權益，宣布去年12月21日至今年2月20日之間，自集中市場買回自家股票3.4萬張，買回區間價格為每股126至296.4元，占公司已發行股數比率約5%。

展望未來，受惠於筆電產業復甦，可成今年營收正向；公司預估，AI PC除有望推升換機潮湧現，因設計較為複雜，因此對於高規格機殼的需求也將同步增長，有利於可成營收、獲利雙雙成長。

國內法人近期出具最新報告指出，可成雖然去年第3季遭匯損衝擊，致使獲利表現不如預期，但機殼本業卻出現新的轉機，目前可成在蘋果筆電以及非蘋電競筆電的機殼占比正在上升，顯示產品組合正明顯改善。

法人認為，可成在筆電機殼業務不僅擴大，而且利潤也有提升的跡象，主要歸功於公司具備經濟規模的產能以及AI PC趨勢興起，未來筆電功率勢必會隨著AI功能導入而同步增加，而機殼本身具備直接散熱的功能，扮演吃重角色。

可成 電競筆電

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