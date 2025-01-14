大同6.6億買1.5萬張庫藏

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

大同（2371）昨（14）日公告，買回庫藏股1萬5,037張，共斥資約6.61億元，平均每股買回價格為44.01元。加計本次買回後，累計目前共持有自家股票6萬5,816張，占已發行股份總數比率為2.81%。

大同元月6日董事會通過預定買回上限8.3萬張庫藏股，每股買回價格區間42元至70元，買回期間自1月8日至3月7日，約占現有股本3.55%。

以昨天公告已買回1萬5,037張計算，此次庫藏股執行率已達約18.11%。

大同當時表示，此次買回庫藏股後將註銷，目的是為維護股東權益，有利公司瘦身及提升獲利。大同昨天股價漲0.1元、收44.1元。

大同董事長王光祥日前表示，因應川普2.0時代來臨，擬規劃併購美國變壓器廠，並考慮在當地設置小型組裝廠。王光祥同時透露，今年確定會發放股利， 有望每股配發超過2元。

大同先前於法說會曾表示，朝今年一定發放股利目標邁進。王光祥認為，大同去年處分芙蓉大樓後，已經在去年第三季弭平特別盈餘公積虧損，今年確定可以發放股利，每股有望配發2元多一些，這將是大同睽違24年的配息案。

大同 庫藏股

延伸閱讀

美到無法忽視！(G)I-DLE Minnie為solo回歸勤瘦身 「低胸馬甲上衣+迷你短裙」化身九頭身美少女

去年停辦退場…嘉義大同技術學院再爆爭端 校方告董事長賠717萬元

影／元旦起長庚大同醫療服務合作啟動 首例急診手術病人今康復出院

【專家之眼】台灣沒有樂觀的本錢：美中台三角關係演進

相關新聞

元大期春節交易享好康

2025年春節將至，台股迎來11天休市假期，引發投資人關注，國際金融市場仍然熱絡交易，特別是美國總統當選人川普計畫1月2...

鴻海、台積 認購火熱

2024年台股上市櫃公司中，鴻海、台積電、緯創、和碩及文曄等五家企業皆位居年度營收排名前段班，年度獲利備受期待。近期台股呈現震盪，五大企業的營收都上兆或逼近兆元水準，2025年在AI持續帶動科技創新發展下，營運仍然可期，相關權證可伺機布局。

緯創、和碩 四檔活跳跳

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（14）日提前抵台，再度將市場焦點拉回人工智慧（AI）概念股，緯創（3231）、和碩（...

文曄績優 聚焦長天期

文曄（3036）2024年12月營收958億元，月增42%、年增63%。2024年全年自結合併營收約9,594億元，與2...

川湖 瞄準逾120天

川湖（2059）去年12月營收11.22億元創新高，全年營收突破百億元，達101.29億元，年成長75.77%，使其年報...

台塑 挑價內外15%

台塑（1301）受惠國際油價周一（13日）大漲約2%，觸及五個月來高點，股價連二日帶量反彈。2024年第4季稅後純益2....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。