大摩總結CES「六大亮點」 點名華碩、技嘉、微星、宏碁受惠

「CES 2025」已正式落幕。摩根士丹利證券（大摩）出具報告歸納「六大亮點」，指出展會上包括Copilot+ AI PC、NVIDIA RTX50顯卡、新遊戲掌機設備等多項重點；台廠中，提及華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）、宏碁（2353）等四大個股為新趨勢受惠者，具備後市成長潛力。

大摩出具最新報告總結，今年CES展重點以AI驅動的消費者小工具創新為主，從生產力工具（AI PC、自動駕駛、機器人）到醫療、數字健康、量子等應用等，歸納具備六大亮點，包括：主要的PC品牌擴展了Copilot+ AI PC；輝達（NVIDIA）RTX50系列顯卡推出；新的遊戲掌機設備；穿戴設備；光學元件設計；相關顯示器等。其中，大摩點名華碩、技嘉、微星、宏碁為相關新趨勢下的受惠者。

大摩台灣區研究部主管施曉娟表示，主要PC品牌如聯想、華碩等展示了Copilot+ AI PC系列，推出全新型號，配備最新的AI處理器，包括Intel Core Ultra、AMD Strix Halo Ryzen、高通Snapdragon X及NVIDIA RTX50 GPU，提升運算效能及AI應用能力。

此外，RTX50系列顯卡推出後，配備RTX50系列GPU的專業筆記型電腦將於今年3月上市，主要顯卡供應商包括華碩、技嘉、微星等。施曉娟分析，RTX50系列的推出有望為華碩、技嘉等台系供應鏈營運增柴添薪，且相關顯卡有望以低於市場預期的價格推出，成為2025年遊戲收入增長的重要驅動力。