快訊

672億得主慘成苦主！中樂透史上最高獎金買海景豪宅 遇洛杉磯祝融整棟燒光

大摩總結CES「六大亮點」 點名華碩、技嘉、微星、宏碁受惠

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

「CES 2025」已正式落幕。摩根士丹利證券（大摩）出具報告歸納「六大亮點」，指出展會上包括Copilot+ AI PC、NVIDIA RTX50顯卡、新遊戲掌機設備等多項重點；台廠中，提及華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）、宏碁（2353）等四大個股為新趨勢受惠者，具備後市成長潛力。

大摩出具最新報告總結，今年CES展重點以AI驅動的消費者小工具創新為主，從生產力工具（AI PC、自動駕駛、機器人）到醫療、數字健康、量子等應用等，歸納具備六大亮點，包括：主要的PC品牌擴展了Copilot+ AI PC；輝達（NVIDIA）RTX50系列顯卡推出；新的遊戲掌機設備；穿戴設備；光學元件設計；相關顯示器等。其中，大摩點名華碩、技嘉、微星、宏碁為相關新趨勢下的受惠者。

大摩台灣區研究部主管施曉娟表示，主要PC品牌如聯想、華碩等展示了Copilot+ AI PC系列，推出全新型號，配備最新的AI處理器，包括Intel Core Ultra、AMD Strix Halo Ryzen、高通Snapdragon X及NVIDIA RTX50 GPU，提升運算效能及AI應用能力。

此外，RTX50系列顯卡推出後，配備RTX50系列GPU的專業筆記型電腦將於今年3月上市，主要顯卡供應商包括華碩、技嘉、微星等。施曉娟分析，RTX50系列的推出有望為華碩、技嘉等台系供應鏈營運增柴添薪，且相關顯卡有望以低於市場預期的價格推出，成為2025年遊戲收入增長的重要驅動力。

AI 大摩 華碩

延伸閱讀

黃仁勳傳提前來台 將訪鴻海

信驊目標價 大摩砍至3,600

宏全目標價 大摩喊187元

宏碁拚亞太績增雙位數

相關新聞

宏碁拚亞太績增雙位數

宏碁（2353）泛亞營運總部總經理侯知遠表示，近期全球消費市場需求能見度偏低、亞太區亦然，惟宏碁2025年仍看好印度、印...

宏碁在陸回溫 當地製造奏效

以價格「內卷」聞名全球的中國大陸市場，是宏碁（2353）在亞太區少數「苦戰區」，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠指出，近年宏...

光寶擬斥資37億 投資高雄

光寶（2301）昨（13）日公告，擬斥資上限37.58億元， 以租地委建方式興建高雄光寶大樓新建工程。

愛爾達獲世棒賽轉播代理

愛爾達-創（8487）昨（13）日拿下世界棒球經典賽台灣轉播總代理，看好2025年是棒球年，雖無重大賽事，但常態運動轉播...

南亞科去年Q4每股虧0.51元 預估AI全年仍強、非AI用DRAM Q2反彈

DRAM大廠南亞科（2408）今（13）日舉行法說會，2024年第4季財報，受到DRAM跌價和地震、無預警停電及減產等三...

南亞科法說會／去年每股虧損1.64元 2025年資本支出估200億元

南亞科（2408）13日召開法說會並先公布2024年2024年第4季截至12月31日之自行結算合併財務報告。去年每股虧損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。