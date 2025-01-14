大摩等外資看技嘉 新遊戲GPU推出助力、首季有望成長

輝達（NVIDIA）於今年CES中，展示最新的顯卡RTX 50系列，終端售價低於市場預期，此次顯卡價格極具競爭力，技嘉（2376）可望上修今年板、卡出貨預估，大摩、高盛於最新報告中表示，看好技嘉受惠新款遊戲GPU推出，加上AI伺服器加速生產，帶動首季成長。

根據報告顯示，大摩給予技嘉「優於大盤」的評級，維持目標價388元。高盛維持「買進」，不過將目標價從407元下調至365元。

高盛指出，雖技嘉去年12月營收受庫存下降及12月工作天數減少的影響，較預期低。但仍看好今年首季，主因新遊戲GPU系列剛於CES發表，而新一代的AI伺服器也將加速生產。1月將受農曆新年假期影響，因此預期營收將更偏向於季末加成。並繼續看好其強大的研發能力和不斷擴大的客戶附加價值。

高盛表示，由於新人工智慧伺服器平台的推出將推低對先前基板型系統的部分需求。不過預計毛利率和營益率依舊維持不變。

另大摩則認為 ，技嘉將受惠於經調整過的B200A，該產品有望於今年第1季獲得更強勁的需求。並維持對於技嘉GB200的看法，將有望在今年出貨；技嘉目前已與客戶完成五個AI數據中心的設計，還有更多專案正在進行中。