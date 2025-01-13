愛爾達獲世棒賽轉播代理

愛爾達-創（8487）昨（13）日拿下世界棒球經典賽台灣轉播總代理，看好2025年是棒球年，雖無重大賽事，但常態運動轉播、綜藝、戲劇等營運基本盤將持續墊高，加上MLB台灣總代理、WBC經典賽資格賽仍可望帶起收視熱潮。

愛爾達表示，近年打造運動轉播大平台，繼續挺棒球，延續世界12強賽拿下冠軍熱潮，愛爾達取得第六屆世界棒球經典賽（WBC）台灣區轉播總代理，將從2025年2月起轉播14場資格賽（台北區、亞利桑納區），一路至2026年3月的47場正賽，共計61場賽事，為球迷朋友提供全方位的收視服務。

近年愛爾達攜手策略合作夥伴中華電信，已站穩台灣第一的運動轉播大平台，並拓展影劇及綜合台，2024年在巴黎奧運、世界棒球12強賽等轉播更締造史上最佳收視及廣告成績。