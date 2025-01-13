宏碁拚亞太績增雙位數

經濟日報／ 特派記者吳凱中／吉隆坡13日電

宏碁（2353）泛亞營運總部總經理侯知遠表示，近期全球消費市場需求能見度偏低、亞太區亦然，惟宏碁2025年仍看好印度、印尼及菲律賓市場成長，且公司在東南亞商用PC領域持續保持領先優勢，伴隨在印度市場擴大消費性業務，今年宏碁亞太區目標營收增長超過5%、上看雙位數增長。

宏碁亞太區去年第4季營收年增2.1%，以泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓表現相對突出；2024全年宏碁亞太區營收年增7%，優於產業均值，以印度、菲律賓、馬來西亞、泰國等市場動能較強，增長關鍵為商用市場。

盤點宏碁2024年亞太區表現，在菲律賓、泰國為筆電品牌一哥；菲國、泰國、澳洲、新加坡為電競筆電龍頭；商用PC領域方面，宏碁印尼、印度、菲律賓及新加坡在對教育機構出貨量居冠，菲國、印尼對政府單位出貨量也為市場龍頭。

展望後市，侯知遠坦言，從去年第4季雙11到黑五傳統銷售旺季，全世界消費市場需求都不太好，亞太區亦然。今年雖然業界普遍預估亞太區整體PC市場出貨量約增長3%至5%，但他自己看法偏保守，預估產業最終出貨會呈現持平情況，主要是消費市場能見度偏低，及今年政經情況較不穩定。

儘管如此，侯知遠對2025年宏碁亞太區營收目標仍設定增長超過5%，上看雙位數成長。增長動能除了宏碁持續在東南亞商用PC市場處於持續領先地位外，在消費性領域，電競及AI PC新品也有機會刺激市場需求。

以地區別來看，宏碁預期2025年印度、印尼及菲律賓市場仍是成長重點，其他市場則持平。

宏碁 菲律賓

延伸閱讀

印度總理莫迪為戰略隧道剪綵 助印軍部署鄰中國邊境

電詐「泰」嚇人中客怯步 導遊懟王星：沒長腦連累人

會見中央軍委劉振立 印尼防長：願與中國聯合軍演

馬來西亞鳳凰杯軟式飛鏢賽 台灣摘亞季軍

相關新聞

宏碁拚亞太績增雙位數

宏碁（2353）泛亞營運總部總經理侯知遠表示，近期全球消費市場需求能見度偏低、亞太區亦然，惟宏碁2025年仍看好印度、印...

宏碁在陸回溫 當地製造奏效

以價格「內卷」聞名全球的中國大陸市場，是宏碁（2353）在亞太區少數「苦戰區」，宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠指出，近年宏...

光寶擬斥資37億 投資高雄

光寶（2301）昨（13）日公告，擬斥資上限37.58億元， 以租地委建方式興建高雄光寶大樓新建工程。

愛爾達獲世棒賽轉播代理

愛爾達-創（8487）昨（13）日拿下世界棒球經典賽台灣轉播總代理，看好2025年是棒球年，雖無重大賽事，但常態運動轉播...

南亞科去年Q4每股虧0.51元 預估AI全年仍強、非AI用DRAM Q2反彈

DRAM大廠南亞科（2408）今（13）日舉行法說會，2024年第4季財報，受到DRAM跌價和地震、無預警停電及減產等三...

南亞科法說會／去年每股虧損1.64元 2025年資本支出估200億元

南亞科（2408）13日召開法說會並先公布2024年2024年第4季截至12月31日之自行結算合併財務報告。去年每股虧損...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。