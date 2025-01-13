宏碁拚亞太績增雙位數

宏碁（2353）泛亞營運總部總經理侯知遠表示，近期全球消費市場需求能見度偏低、亞太區亦然，惟宏碁2025年仍看好印度、印尼及菲律賓市場成長，且公司在東南亞商用PC領域持續保持領先優勢，伴隨在印度市場擴大消費性業務，今年宏碁亞太區目標營收增長超過5%、上看雙位數增長。

宏碁亞太區去年第4季營收年增2.1%，以泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓表現相對突出；2024全年宏碁亞太區營收年增7%，優於產業均值，以印度、菲律賓、馬來西亞、泰國等市場動能較強，增長關鍵為商用市場。

盤點宏碁2024年亞太區表現，在菲律賓、泰國為筆電品牌一哥；菲國、泰國、澳洲、新加坡為電競筆電龍頭；商用PC領域方面，宏碁印尼、印度、菲律賓及新加坡在對教育機構出貨量居冠，菲國、印尼對政府單位出貨量也為市場龍頭。

展望後市，侯知遠坦言，從去年第4季雙11到黑五傳統銷售旺季，全世界消費市場需求都不太好，亞太區亦然。今年雖然業界普遍預估亞太區整體PC市場出貨量約增長3%至5%，但他自己看法偏保守，預估產業最終出貨會呈現持平情況，主要是消費市場能見度偏低，及今年政經情況較不穩定。

儘管如此，侯知遠對2025年宏碁亞太區營收目標仍設定增長超過5%，上看雙位數成長。增長動能除了宏碁持續在東南亞商用PC市場處於持續領先地位外，在消費性領域，電競及AI PC新品也有機會刺激市場需求。

以地區別來看，宏碁預期2025年印度、印尼及菲律賓市場仍是成長重點，其他市場則持平。