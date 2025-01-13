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南亞科營收／去年第4季每股虧損0.51元 全年每股虧損1.64元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

南亞科13日公布2024年第4季營收65.75億元，季減19.2%，本期稅後淨損15.74億元，淨利率-23.9%，單季每股虧損0.51元；去年全年稅後淨損50.83億元，每股虧損1.64元

南亞科去年第4季DRAM平均售價季減低十位數百分比，銷售量季減高個位數百分比；第4季營業毛損為6.95億元，毛利率-10.6%，季減13.8個百分點；營業淨損為28.12億元，營業淨利率-42.8%，季減12個百分點，營業外收入9億元，本期稅後淨損為15.74億元，淨利率-23.9%。單季每股虧損為0.51元（每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算）。

累計2024年營業收入為341.32億元，稅後淨損為新台幣50億8千3百萬元，每股虧損為1.64元（每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算）。截至2024年12月31日，每股淨值53.27元。

董事會原通過2024年資本支出預算上限260億元，實際支出161億元，其中99億元，將遞延至2025年。2025年資本支出預計約200億元，尚待董事會決議核准。

南亞科表示，10奈米級第二代製程（1B）技術8Gb DDR4與16Gb DDR5產能逐步提升，預估2025年位元產出佔總產出超過30%，並積極與策略夥伴合作拓展AI邊緣運算驅動的記憶體市場。

南亞科 資本支出

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