南亞科法說會／看 DRAM 估2025年上半年觸底 消費需求第2季復甦

南亞科（2408）13日召開法說會並公布財報展望，其中提到DRAM市場可能在2025年上半年觸底，並有機會於2025年第2季開始復甦，由於區域經濟受刺激方案可望改善，消費型需求可望自2025年第2季開始擺脫疲弱轉好復甦。

整體市況方面，南亞科觀察，AI持續挹注雲端資料中心伺服器DRAM需求，邊緣AI運算將逐步發展於終端

應用（如：AI PC、AI手機、AI機器人等各種智慧電子產品）。至於一般型PC、手機及消費型電子產品需求改善幅度有限。

供給方面，南亞科觀察，全年DRAM供給增加，新增產能持續提高HBM與DDR5占比。至於常規DRAM產品 （DDR4/LPDDR4/DDR3）庫存持續去化中。

需求方面，南亞科提到，伺服器應用AI伺服器及一般伺服器需求都持續正面成長，手機：手機業者庫存逐步回到正常水位，2025年上半年有機會改善供需平衡。PC：企業換機需求帶動PC成長；AI PC將有助DRAM搭載量提升。消費型電子終端產品：區域經濟有機會受政策性刺激方案而改善，消費型需求方面估可望自2025年第2季開始擺脫疲弱轉好復甦。

南亞科也提到，2024年第4季淨損新台幣15.74億元，每股虧損新台幣0.51元；2024年淨損新台幣50.83億元，每股虧損新台幣1.64元。1B製程產能逐步提升，預估2025年位元產出占總產出超過30%，其中16Gb DDR5 5600已於2024年第四季開始交貨，16Gb DDR5 6400目標於2025年上半年推出，另外積極與策略夥伴合作拓展AI邊緣運算驅動的記憶體市場，預計於2026年底推出新產品。

南亞科也提到，2024年位元銷售量與前年持平，2025年位元銷售量預期年成長20%以上。資本支出2024年第4季資本支出為新台幣34億元；2024年資本支出為新台幣161億元，2025年資本支出預計約為新台幣200億元尚待董事會核准。