南亞科去年Q4每股虧0.51元 預估AI全年仍強、非AI用DRAM Q2反彈

DRAM大廠南亞科（2408）今（13）日舉行法說會，2024年第4季財報，受到DRAM跌價和地震、無預警停電及減產等三因素增認列停工損失，致去年第4季毛利率轉為負10.6%，季減13.6個百分點，單季虧損15.74億元，以在外流通股東計算，每股虧損0.51元。

南亞科去年第4季合併營收65.75億元，季減19.2%。總經理李培瑛表示，主要受到第4季DRAM平均售價季減低十位數百分比，銷售量季減高個位數百分比等因素影響。

南亞科去年第4季DRAM銷售價量同減，加上地震、無預警停電及減產等三因素增認列停工損失，致去年第4季毛利率轉為負10.6%，季減13.6個百分點，單季虧損15.74億元，以在外流通股東計算，每股虧損0.51元。

南亞科累計去年全年合併341.32億元，稅後虧損50.83億元，每股虧損為台幣1.64 元 (每股盈餘依加權平均流通在外股數 30.99 億股計算)。截至 2024年12月31日，每股淨值台幣53.27元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師查核。

李培瑛表示，南亞科去年董事會原通過2024年資本支出預算上限台幣260億元，實際支出台幣161億元，其中台幣99億元，將遞延至2025年。2025年資本支出預計約台幣200億元，尚待董事會決議核准。公司10奈米級第二代製程 (1B) 技術 8Gb DDR4 與 16Gb DDR5 產能逐步提升，預估2025年位元產出佔總產出超過30%，並積極與策略夥伴合作拓展AI邊緣運算驅動的記憶體市場。

針對今年DRAM產業發展，李培瑛進一步說明，去年AI應用一枝獨秀，今年仍將延續去年氣勢，一樣強調，AI 持續挹注雲端資料中心伺服器DRAM需求，邊緣AI運算將逐步發展於終端應用 (如AI PC 、AI 手機 、AI機器人等各種智慧電子產品)；一般型PC、手機及消費型電子產品需求改善幅度有限。

不過他強調，DRAM產業「最壞情況已過」，DRAM市場可能在2025年上半年觸底，並有機會於2025年第2季開始復甦，主因中等區域經濟已提出刺激方案、庫存去化也逐步回到健康狀況以及三大廠傾注資源擴充HBM，擴張 HBM產能 ，將擠壓非HBM的DRAM產業，加上刺激方案有利消費性終端需求改善，有利為DRAM產業帶來正面助益。