南亞科法說會／去年每股虧損1.64元 2025年資本支出估200億元
南亞科（2408）13日召開法說會並先公布2024年2024年第4季截至12月31日之自行結算合併財務報告。去年每股虧損1.64元，第4季單季每股虧損為新台幣0.51元，2025年資本支出估200億元，較2024年實際支出新台幣161億元看增。
南亞科提到，公司2024年2024年第4季營業收入為新台幣65億7千5百萬元，較上季減少19.2%。2024年第4季DRAM平均售價季減低十位數百分比，銷售量季減高個位數百分比。
南亞科統計2024年第4季營業毛損為新台幣6億9千5百萬元，毛利率-10.6%，較上季減少13.8個百分點。營業淨損為新台幣28億1千2百萬元，營業淨利率-42.8%，較上季下降12.0個百分點，營業外收入新台幣9億元，本期稅後淨損為新台幣15億7千4百萬元，淨利率-23.9%。單季每股虧損為新台幣0.51元（每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算）。
南亞科統計2024年之營業收入為新台幣341億3千2百萬元，稅後淨損為新台幣50億8千3百萬元，每股虧損為新台幣1.64元（每股盈餘依加權平均流通在外股數30.99億股計算）。截至2024年12月31日，每股淨值新台幣53.27元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師查核。
南亞科董事會原通過2024年資本支出預算上限新台幣260億元，實際支出新台幣161億元，其中新台幣99億元，將遞延至2025年。2025年資本支出預計約新台幣200億元，尚待董事會決議核准。南亞科指出，公司10奈米級第二代製程（1B）技術8Gb DDR4與16Gb DDR5產能逐步提升，預估2025年位元產出佔總產出超過30%，並積極與策略夥伴合作拓展AI邊緣運算驅動的記憶體市場。
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