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耀登今年拚績增二位數

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
耀登董事長張玉斌（聯合報系資料照）
耀登董事長張玉斌（聯合報系資料照）

射頻元件暨天線大廠耀登（3138）今年筆電、低軌衛星、工控天線、設備等業務全面衝刺，公司看好今年業績將穩定向上，目標較去年成長雙位數百分比。

耀登營收
耀登營收
耀登因應今年業務成長，日前完成最新一期可轉換公司債（CB）掛牌，募集資金將用於新廠擴建及債務結構優化。耀登指出，本次資金將進一步強化公司全球產能布局，提升供應鏈彈性，以滿足市場多元化需求。

耀登2024年合併營收17.08億元，年減4.05%。耀登認為，此次可轉債的成功發行，充分顯示市場對耀登長期成長潛力的信任，並為未來營運提供重要資金動能，力拚今年營運回溫。針對業務拓展，耀登預期今年筆電客戶需求穩步增長，市場占有率持續提升，為公司營收提供穩定支撐。同時，公司也會積極拓展其他筆電新客戶合作，預期今年開始逐步推進，有望陸續進入小量試產階段。

此外，耀登旗下工控天線則隨著客戶庫存去化完成，加上新產品導入，需求已逐步恢復至正常水準。設備業務方面，雖然因市場需求放緩影響整體表現，對全年營收構成一定影響，但整體營運結構仍保持穩健。

至於低軌衛星方面，目前耀登的地面接收設備整合驗證工作進展順利，並積極支持低軌衛星國產化，相關設備預計2025上半年完成驗證，將用於軍警消防等應用領域等並拓展國際市場業務，預期低軌衛星業務營收占比將持續提高，成為公司未來重要成長動能之一。

展望2025年，耀登表示，天線業務在筆電市場需求穩定、新客戶小量試產及工控天線需求恢復增長的支持下，實現更高成長。設備業務將持續增加新設備代理，營運效率有望進一步提升，預期全年營收有望較去年成長雙位數百分比。耀登上周五（10日）股價跌1元、收106.5元。

低軌衛星 營收 耀登

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