宏碁打造自家 IP 電競變身嘉年華

宏碁（2353）是台灣電子品牌中，至今唯一持續舉辦跨國大型電競賽事的廠商，聚焦亞太市場的策略，成功帶動宏碁在東南亞地區電競PC出貨量成長。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠指出，過去宏碁舉辦「Predator League」亞太區電競賽事的特色，在於融入舉辦國當地文化，從2025年馬來西亞這屆開始，Predator League已進化到「2.0」模式，有自創主題歌曲、角色及背景故事，形成獨創的IP，加上結合潮流文化、流行音樂，讓大型電競賽事走向嘉年華會。

宏碁Predator League亞太區電競賽自2018年開始舉辦，至今已邁入第六屆，除了直接帶動宏碁在舉辦國的電競PC銷量成長之外，隨著品牌識別度增加，同步拉抬宏碁在東南亞地區整體PC銷量，成為當地強勢品牌。

侯知遠舉例，宏碁2024年在菲律賓舉辦Predator League大賽及ACER DAY一系列活動後，成功帶動當地筆電市占率提升到近四成，穩坐菲國第一大筆電品牌寶座。